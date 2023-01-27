Meral Akşener: ''Yeter söz milletindir!' diyeceğiz ve bu harami düzenini sandıkta değiştireceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Paylaştığı videoda, yurttaşların enflasyon ve hayat pahalılığından şikayet ettiği anların görüntüleri yer alırken; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntüleri yer aldı.

''YETER SÖZ MİLLETİNDİR''

Akşener ayrıca videoyu "Yeter söz milletindir!' diyeceğiz ve bu harami düzeni milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz!'' notuyla paylaştı.