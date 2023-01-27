Şentop: Sayın cumhurbaşkanımızın birinci dönemindeyiz, adaylığına engel yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Şentop, Erdoğan'ın aday olmasının önünde bir engel olmadığını ifade ederek "Yeni sistemdeki cumhurbaşkanı eski sistemdeki cumhurbaşkanı ile aynı değildir. Tüm vatandaşlara iki kez seçilme hakkı verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da birinci dönemi, dolayısıyla aday olmasına bir engel yok." ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'nın açıklamasını değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur. Hukuken bir tereddüt yok, adaylığında da bir sorun yok" dedi.

İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci masa meselesi konusu değil Anayasa konusudur. Böyle izah ettik daha önce de. Çok açık ve net olarak söylüyoruz; iki defa seçilmeyle ilgili iki farklı hüküm var. Birisi 2007 yılında yürürlüğe girip, 2018 yılı Nisan’ında yürürlükten kalkan bir hüküm. Bir de 2018 Nisan ayında, seçim takviminin başlamasıyla yürürlüğe giren, ve o tarihten itibaren herkese iki defa aday olma ve şeçilme imkanı tanıyan bir hüküm. Bu yeni hükümet sistemiyle beraber yeniden herkese bütün vatandaşlara iki defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceki dönem cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da bu imkan tanınmıştır. Sadece cumhurbaşkanımızla ilgili değil daha önce cumhurbaşkanlığı yapanlarla ilgili olarak da bu hüküm var. Yeni sistemle beraber iki defa seçilme imkanı tanınmıştır.

Gözde kaçırdıkları birçok şey var konuşanların, faili meçhul bazı makaleler yazdırıyorlar bize cevap vermek için. Ben kimse ortaya çıkıp görüş olarak açıklasın isterim. 101. Madde değiştirildi ve 102. Madde ile birleştirilerek tek bir madde olarak yazıldı 2017 anayasa değişikliğiyle beraber. Ve orada çok önemli bir husus, belki şu ana kadar görmedim buna değineni, cumhurbaşkanı aday gösterilmeyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Mesela daha önce 2018’deki yeni sistem döneminden önce 2007’de son seçimlerde ayrı olarak veya birlikte olarak yüzde 10 oy alan partilerin de aday gösterileceği vardı, bu yüzde 10, 5’eindirildi 2018’deki düzenleme ile. Bir de daha önce hiç olmayan 100 bin imza ile vatandaşlar tarafından aday gösterilme eklendi sisteme. Dolayısıyla sadece cumhurbaşkanı kavramının içeriği kapsamı yetki alanları değil, cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili de değişiklikler var 2018’de yapılan yeni anayasa çalışmasında.

Bütün bunları dikkate aldığımızda şunu net olarak söyleyeyim, bir mecelle kaidesidir ama eski tabirle onu söylemeyeyim, hukukta itibar kelimelere telaffuzlara değildir; itibar maksatlara ve manayadır. Dolayısıyla hukuk kavramların içeriğinin kapsamını değerlendirir ve ona göre karar verir. Yeni sistemde cumhurbaşkanı, eski sistemdeki cumhurbaşkanı ile aynı değildir. 2018’den itibaren bütün vatandaşlara yeniden iki defa seçilme hakkı tanınmıştır. Burada hukuki bir tartışma yoktur ama şüphesiz siyaseten adaylık konusunda çekindiği adayların engellenmesi konusunda bazı siyasetçilerin kanaatleri olabilir ama bunu hukuki tartışma olarak yansıtmak yanlıştır. Hukuken tereddüt yoktur, sayın cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. İkinci kere adaylığı normal prosedürlere göre olur. Meclis’in karar almasına bu anlamda gerek yok.”