Partiden bir heyet cezaevine gitti: HDP'den Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama

Seçimlerde aday gösterme hazırlıklarına başladığını duyuran HDP, tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, bir heyetle cezaevinde ziyaret etti.

Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dün görüşme gerçekleştiğini duyuran HDP, “Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı” ifadelerini kullandı.

HDP’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile bir heyetimiz, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün (26 Ocak) Edirne Cezaevinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı. Emek Özgürlük İttifakı’nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi.”

Kaynak: Gerçek Gündem