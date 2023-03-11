Özdağ, ATA İttifakı'nı açıklayacak: Aday belli oldu
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 5 partiden oluşan 'Ata İttifakı'nı bugün açıklayacak. Özdağ, ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanacağını belirtti.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 5 partiden oluşan 'Ata İttifakı'nı saat 14.00’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde açıklayacak.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanacağını belirtti.
Özdağ paylaşımında, “Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var” dedi.
Toplantıda Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nin bulunacağı bildirildi.
ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir.… https://t.co/DrnDIBAilW pic.twitter.com/SPxZlixWoT— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 11, 2023