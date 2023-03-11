CHP'den Tahir Elçi'nin eşine vekillik teklifi

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP tarafından eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’ye Diyarbakır Milletvekilliği önerildiğini açıkladı.

CHP'den Tahir Elçi'nin eşine vekillik teklifi

CHP tarafından, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’ye Diyarbakır Milletvekilliği önerildiği belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’ye CHP tarafından Diyarbakır Milletvekilliği önerildi. Elçi’nin yarın cevabını bildirmesi ve “evet” demesi bekleniyor" dedi.

Türkan Elçi'nin Diyarbakır'da 1'inci sıradan milletvekilli adayı gösterileceği ifade edildi.

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