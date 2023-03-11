Son 21 yılın en kritik seçimi: 'Kampanya ekibi, Erdoğan için riskleri sıraladı'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kampanya ekibinden önemli bir ismin, Altılı Masa’da yaşanan kriz ve sonucunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday ilan edilmesiyle ilgili yaptığı analizleri aktardı.

“Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının en güzel tarafı, AK Parti tabanından daha fazla oy gitmeyecek olması. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aday olsaydı AK Parti seçmenlerinden kendisine oy kayabilirdi. Bu da Erdoğan'ın oylarını düşürürdü” değerlendirmesinde bulunan kampanya ekibinin Erdoğan için riskli gördüğü noktalar ise şöyle:

“Kılıçdaroğlu, Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi güçlü siyasi karakterlere karşı geri adım atmadı. Mağduriyet duygusu, İYİ Parti tabanını kazanmasını da sağladı. Siyasetteki en güçlü rakiplerinin önüne geçmekle kalmadı, onların desteğini de kazandı. Kılıçdaroğlu muhalefeti birleştirirken, Erdoğan'a karşı da güçlendi.

HDP'nin oy oranı anketlerde yüzde 12-13 bandında. Haliyle, en kritik seçmen HDP seçmeni. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş gibi Cumhur İttifakı'ndan oy çalamaz ama HDP'den kazanabileceği oylar, çok daha fazla, çok daha belirleyici.”

ERDOĞAN'IN PLANI SUYA DÜŞECEK GİBİ

Zeyrek, Erdoğan için 21 yılın en riskli seçimine giriyor değerlendirmesini yaparken, "Mevcut durumda Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için Cumhur İttifakı tabanından oy alması değil, muhalefet tabanını birleştirmesi ve koruması yeterli. Erdoğan ise kazanabilmek için muhalefet tabanından oy alabilmeli. Mevcut koşullarda bu zor görünüyor. İYİ Parti seçmeninin masadan kalkar gibi yaptı diye Akşener'e gösterdiği tepkiye bakılırsa, Erdoğan'ın İYİ Parti tabanından oy alma planı da suya düşecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Zeyren cümlelerini "Millet İttifakı ciddi bir hata yapmazsa, İYİ Parti teşkilatlarını harekete geçirebilirse, seçimi kaybetmek Erdoğan için bir ihtimalden çok kaçınılmaz bir sonuca dönüşebilir." analizi ile sonlandırdı.

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