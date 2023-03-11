Reuters duyurdu: Millet İttifakı'nın ekonominin başına getireceği isim belli oldu

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, toplam dört üst düzey kaynağına dayandırdığı haberinde, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazanması halinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayı planladığını yazdı.

Reuters duyurdu: Millet İttifakı'nın ekonominin başına getireceği isim belli oldu

Reuters haber ajansı, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçimi kazanması durumunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı görevini üstlenmesinin planlandığını yazdı.

Millet İttifakı’ndan toplam dört üst düzey kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, seçimin ardından ittifakta Babacan’ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İKİYE BÖLÜNEBİLİR"

Millet İttifakı'ndan üst düzey bir yetkili, "Çok büyük ihtimalle, henüz verilmiş bir karar yok ama Babacan'ın yöneteceği bir sistemde, önemli bakanlıkların diğer partiler tarafından üstlenileceği, kurum ve kuruluşların en uygun şekilde sorumlulara bağlanacağı bir yapı olacaktır... Hazine ve Maliye Bakanlığı da ikiye bölünebilir" ifadelerini kullandı.

CHP'li bir yetkili ise, "Ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair çalışmalar ve hazırlıklar var elbette. Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde yapacağı ilk işlerden birinin TCMB Başkanı ve PPK üyelerini görevden almak olacağını söylemişti zaten" dedi.

"TCMB BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY HAZIR"

Yetkili, "Şu anda Merkez Bankası Başkanlığı için genç, hem yurt içinde hem uluslararası arenada kredibilitesi olan, merkez bankacılığını bilen, hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak bir aday var, o da hazır durumda" ifadelerini kullandı.

"Bağımsız bir Merkez Bankası olacak" diyen CHP'li yetkili, şunları söyledi: "Siyasi müdahaleler olmayacak. Ekonomi yönetimi açısından şu anda Deva Partisi ve Babacan daha çok hazır görünüyor. Partilerimizin ekonomi kadroları oldukça iyi ve iddialı... Serbest piyasa koşullarının uygulandığı bir yapıya kavuşacağız."

Etiketler
altılı masa
Saç bitinden kurtaran yöntem! Hiç bir uzman bu sırrı size anlatmaz Saç bitinden kurtaran yöntem! Hiç bir uzman bu sırrı size anlatmaz
Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu: 'Zor bir görev üstlendiğimin farkındayım' Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu: 'Zor bir görev üstlendiğimin farkındayım'
Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Erdoğan'ı uyarmış Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Erdoğan'ı uyarmış
Ispanak tüketirken dikkat! Zehirleyen hatayı görmezden geliyorduk Ispanak tüketirken dikkat! Zehirleyen hatayı görmezden geliyorduk
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve fırtına çok şiddetli geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve fırtına çok şiddetli geliyor
Vatandaş diken üstünde: 'En güvenli yer' deniyordu, diri fay hattı ortaya çıktı! Vatandaş diken üstünde: 'En güvenli yer' deniyordu, diri fay hattı ortaya çıktı!
AKP ve CHP'de büyük değişim: Milletvekili listelerinin nasıl olacağı ortaya çıktı AKP ve CHP'de büyük değişim: Milletvekili listelerinin nasıl olacağı ortaya çıktı
Uzmanlardan İstanbul için uyarı geldi: '40 bin binanın çökeceği söyleniyor' Uzmanlardan İstanbul için uyarı geldi: '40 bin binanın çökeceği söyleniyor'
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma! Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma!