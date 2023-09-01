YSP/HDP'den yerel seçim sandığı: Adayları partililere soracaklar

Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday göstermeyen ve seçimlerin ardından tabanından büyük tepki alan HDP/YSP, yerel seçim öncesine ilişkin kararını verdi.

Bu ay ortasında merkezi konferans ile gelecek dönem stratejisini netleştirecek parti, eylül ayının sonundaki YSP kongresinden sonra yerel seçim çalışmalarına yoğunluk verecek.

BirGün’ün haberine göre yerel seçimlere YSP kurumsal kimliği altında katılacak parti, doğu ve güneydoğu ile batı illerine kuracağı sandıklarla tabanına adayların isimlerini ve aday çıkartıp çıkartmama konusundaki tutumu soracak.

KARADENİZ'DEN ADAY ÇIKARMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, bini aşkın toplantı ile hem mayıs seçimlerini hem de yerel seçimi ele alan iki parti, yerel seçimlerde Karadeniz illerinde aday çıkarmama kararını aldı.

Toplantılardan sonra adaylık konusundaki kararları parti tabanına aldırtma yönünde görüş birliği oluştu. 9-10-11 Eylül tarihlerinde Ankara’da toplanacak Merkezi Konferans’ta karara dönüşmesi beklenen bu görüş doğrultusunda, YSP yönetimi doğu, güneydoğu ve batı illerinde sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile “üyeleri için” sandık kuracak.

BÜYÜKŞEHİRDE GÖSTERİLECEK ADAYLAR

YSP, kuracağı çift sandık ile hem kentlerinde aday olarak görmek istedikleri belediye başkanını hem de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Mersin gibi büyük kentlerde aday çıkarıp çıkarmamayı soracak. Tabanın özellikle batı illerinde aday gösterme kararı alması durumunda parti kendi adayını belirleyecek ve muhalefetin adayını desteklemeyecek. Ancak hem doğu hem de batı illerinde kurulacak sandıklarda parti üyelerinin “ortak adaya destek” kararı vermesi durumunda bu iller için aday belirleme çalışması yapılmayacak.