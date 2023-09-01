Selçuk Bayraktar: Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayalim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar siyasete girme hayalinin olmadığını söyledi.

Selçuk Bayraktar: Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayalim yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar siyasette bir gelecek planlayıp planlamadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Ankara Teknofest'te gazeteci Toygun Atilla'ya konuşan Selçuk Bayraktar, hiçbir zaman siyasette olma hayalinin olmadığını söyledi.

Bayraktar, "Benim hiçbir zaman siyasette olayım, ülkenin Cumhurbaşkanı olayım gibi bir hayalim olmadı. Ama şu hayalim hep oldu; çocukken babam beni ufak bir uçakla uçmaya götürmüştü. Ülkemizin havacılık sanayini kurma hayalim oldu daha ileri yaşlarda. Daha sonra robot uçaklar yapma hayalim vardı. Ülkemizin ilk insansız robot uçağı miniyi yaptık. Sonrasında Bayraktar TB-1 ve TB-2’yi kendi imkanlarımızla yaptık. Sonrasında Akıncı var; Akıncı da dünyada çok daha az sayıda ülkenin yapabildiği bir hava aracı. Ancak bütün bu yolculuğun başından beri hedefimiz Kızılelma’ydı açıkçası… O da nasip oldu" dedi.

Bayraktar şöyle devam etti:

"Evet bunlar ancak toplumsal dönüşümle mümkün olabilir. Biz de açıkçası milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız… Ama benim böyle bir hayalim yok…"

Etiketler
Selçuk Bayraktar Recep Tayyip Erdoğan
Adli Yıl Açılışı'nda Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasına 'Erdoğan' engeli Adli Yıl Açılışı'nda Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasına 'Erdoğan' engeli
TBB Başkanı 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: Hukuk fakültesi başarı puanı sıralaması 50 bine çekilmelidir 'Hukuk fakültesi başarı puanı sıralaması 50 bine çekilmelidir'
Et haşlama yaparken deneyin. Lezzeti katlanıyor ve lokum gibi pişiyor Et haşlama yaparken deneyin. Lezzeti katlanıyor ve lokum gibi pişiyor
Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçları açıklandı: İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri
Yolunu kaybetti, Elazığ'da eve girdi! Yolunu kaybetti, Elazığ'da eve girdi!
İslam Memiş elinde dolar ve altın olanları uyardı: "Bu seviye kalıcı değil" İslam Memiş elinde dolar ve altın olanları uyardı
Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor! Bugün yürürlüğe giriyor Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor!
Yeni sezonda devam edecek olan 16 dizi belli oldu Yeni sezonda devam edecek olan 16 dizi belli oldu