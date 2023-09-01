Selçuk Bayraktar: Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayalim yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar siyasette bir gelecek planlayıp planlamadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Ankara Teknofest'te gazeteci Toygun Atilla'ya konuşan Selçuk Bayraktar, hiçbir zaman siyasette olma hayalinin olmadığını söyledi.

Bayraktar, "Benim hiçbir zaman siyasette olayım, ülkenin Cumhurbaşkanı olayım gibi bir hayalim olmadı. Ama şu hayalim hep oldu; çocukken babam beni ufak bir uçakla uçmaya götürmüştü. Ülkemizin havacılık sanayini kurma hayalim oldu daha ileri yaşlarda. Daha sonra robot uçaklar yapma hayalim vardı. Ülkemizin ilk insansız robot uçağı miniyi yaptık. Sonrasında Bayraktar TB-1 ve TB-2’yi kendi imkanlarımızla yaptık. Sonrasında Akıncı var; Akıncı da dünyada çok daha az sayıda ülkenin yapabildiği bir hava aracı. Ancak bütün bu yolculuğun başından beri hedefimiz Kızılelma’ydı açıkçası… O da nasip oldu" dedi.

Bayraktar şöyle devam etti:

"Evet bunlar ancak toplumsal dönüşümle mümkün olabilir. Biz de açıkçası milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız… Ama benim böyle bir hayalim yok…"