CHP Bağlar'daki açlık grevi sona erdi

Diyarbakır'da Yavuz, “Cumhuriyet Halk Partisi Bağlar İlçe Başkanlığı olarak partimizde demokratik işleyişin süreceğine ve kongremizin yapılmasına dair görüşmelerimiz oldu ve bilgilendirme yapıldı. Bu nedenle başlatmış olduğumuz eylemi sonlandırıyoruz. Başta genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, genel merkezimize, milletvekillerimize, il başkanımız ve il yönetimimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Amida Haber’e konuşan Yavuz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girdiğini belirterek, “Kılıçdaroğlu il örgütü kongre talebimizin yerine getirileceğini bildirdi. Biz de bunun üzerine eylemi sonlandırdık” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yavuz, ilçedeki delege seçimlerinin tüzüğe aykırı şekilde İl Başkanı Abdullah Atik tarafından iptal edildiğini iddia ederek, açlık grevine başlamıştı. Yavuz, kararının geri alınmaması durumunda ölüm orucu başlatacağını duyurmuştu.

CHP İl Başkanı Abdullah Atik de Bağlar ilçe yönetiminin parti tüzüğüne uymadığını savunarak, “Kendi başına bir şeyler yapmaya çalışmış, bizler de yazmış oldukları yanlış isimlerle kongre yapmak istemedik. Herkes her mahallede sandığını kurdu, gerçek partili ve bu davaya inanarak emek vermiş, hizmet etmiş insanları yazmamışlar. Bizler de emek veren insanları ön plana almadıkları için karşı çıktık. Kendi başına buyruk, kendi istediği gibi yapmasına müsaade etmedik. Kongreyi erteledik” ifadelerini kullanmıştı.