Dışişleri'nden Deyrizor açıklaması: Çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor kenti kırsalındaki çatışmaları, Türkiye'nin kaygıyla takip ettiğini açıkladı.

Dışişleri'nden Deyrizor açıklaması: Çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Deyrizor kırsalındaki çatışmaları, Türkiye'nin yakından ve kaygıyla takip ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deyrizor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Bu gelişme, terör örgütünün Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ'la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz" denildi.

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