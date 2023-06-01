Yeni dönem şekilleniyor: CHP'de seçimler masaya yatırılacak, MYK ve PM toplantılarıyla yeni A Takımı belirlenecek

Türkiye'nin aylardır gündemini meşgul eden seçimler geride kaldı. Seçimlerin ardından gözler CHP'ye çevrilirken, yeni dönem için kulislerden çarpıcı bilgiler sızdı.

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Yeni dönem şekilleniyor: CHP'de seçimler masaya yatırılacak, MYK ve PM toplantılarıyla yeni A Takımı belirlenecek

GERÇEK GÜNDEM

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerden sonra yeni yol haritasını belirlemek için bugün ilk toplantısını yapıyor. Partinin en üst organı olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün toplanacak. Seçim gecesi “mücadeleye devam” mesajını veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün en yakın çalışma arkadaşlarıyla seçim sürecine dair durumu konuşacak.

Partinin yeni dönemdeki lider kadrosu ise cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı ile şekillenecek. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi’nin Meclis Grup Yönetimi de belirlenecek. Dolayısıyla eğer ertelenmezse ilçe ve il kongreleri seçimlerinin yapılmasının ardından Cumhuriyet’in 100. Yılına denk gelecek 29 Ekim haftasında yapılması muhtemel Olağan Kurultay’a Cumhuriyet Halk Partisi’ni götürecek A Takım bu hafta netleşecek. Eğer bu hafta içinde yapılacak toplantılarda kurultay için bir erteleme görüşünde mutabakat sağlanırsa o halde CHP  2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yeni lider kadrosu ile gidecek.   

GRUP BAŞKANVEKİLİ ADAYLARI

MYK üyelerinden ikisi Ankara milletvekili Bülent Tezcan ve Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç aynı zamanda CHP Meclis Grup Başkan Vekilliği’ne aday. Bu isimlerin seçilmeleri halinde Parti Meclisi üyelikleri ile birlikte doğal olarak da MYK üyelikleri ile düşmüş olacak. 

Bu isimler dışında yine PM üyesi olan İstanbul milletvekili Zeynel Emre, Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ve yine İstanbul milletvekili Gökhan Günaydın’ın da TBMM Grup Başkan Vekilliği ile adaylık ile ilgili talebi var.

İMAMOĞLU'NUN "DEĞİŞİM" TALEBİ DİKKATE ALINACAK

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, Yeni sürecin en baştan gerilimli başlamaması için Kılıçdaroğlu’nun hem parti yönetimini hem de Meclis yönetimini dengeli bir şekilde kurulması çabası içinde.

29 Mayıs günü İstanbul Maltepe’de düzenlenen İstanbul’un Fethi törenlerinde “değişim” mesajı veren Ekrem İmamoğlu’nun dillendirdiği değişim talebini dikkate alması bekleniyor. 

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