Kabinede sürpriz ihtimali: Yeni isimler konuşulmaya başlandı, yer değiştirmeler de gündemde

Gazeteci Murat Yetkin, 28 Mayıs'ta geçerli oyların yüzde 52.18'ini alarak bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın kuracağı yeni kabineyle ilgili olarak edindiği yeni bilgileri paylaştı.

Yetkinreport.com'da yayımlanan yazısında "Yeni Erdoğan kabinesi halen bu görevlerde bulunan bazı isimlerin yerinde kaldığı, bazılarının yer değiştirdiği ve belki bir, iki yeni ismin atanabileceği bir mimari üzerine kurulabilir" ifadesini kullanan Yetkin, şunları kaydetti:

"Son birkaç güne dek Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, milletvekili yemini etmeyerek yerlerinde kalabileceği konuşuluyordu. Hâlâ da konuşuluyor. Ancak Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in Akar’ın yerini alması, İçişleri Bakanı olarak da MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın isimleri de geçmeye başladı.

Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan vazgeçerse Dışişleri Bakanlığı için çok konuşulan isimler arasında MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politikalar Başkanı İbrahim Kalın bulunuyor.

Dışişleri için iki sürpriz isim daha söz konusu olabilir. Birisi Dışişleri kökenli, önceki AB İşleri Bakanlarından Volkan Bozkır, diğeri de SETA Başkanı Burhanettin Duran.

Cumhurbaşkanı Yardımcısından söz ettik… Fuat Oktay önce Başbakanlık Müsteşarı sonra CB Yardımcısı olanak yıllardır Erdoğan’ın devlet işleyişinde sağ kolu oldu. Şimdi TBMM Başkanlığına aday.

TBMM Başkanı aslında Erdoğan’ın iç kabinesi saydığı makamlardan. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yıllardır Erdoğan’a en yakın çalışan isimlerden oldu. Kendi gönlünde Adalet Bakanlığının yattığı biliniyor ama CB Yardımcılığına en yakın aday.

Dediğim gibi bu isimler birbirlerinin yerine de atanabilir: Örneğin Fidan Dışişleri’ne giderse, Kalın MİT’in başına atanabilir, yerine Duran gelebilir.

'DEPREMDEN SONRA GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN BİRİ OLDU'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yerinde kalma ihtimali bulunuyor. Kurum, Kahramanmaraş depremi sonrası Erdoğan’ın güvendiği isimlerden oldu; Kanal İstanbul dahil, İstanbul’un yeniden yapılandırılmasını ona emanet edebilir.

Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yeni Erdoğan kabinesi içindeki sürpriz isimlerden olabilir."

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