AKP koridorlarında konuşulanlar | 3 isim gidiyor, 3 isim kalıyor: Sinan Oğan için yeni plan

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerinden edindiği bilgileri aktardı. Babacan, "En ilginç kulis bilgisi yeniden bakan yapılıp yapılmayacakları merak edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili. Bu isimlere yeni dönemde görev verilmeyeceği öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekili yaptığı bakanlar arasında başka üç ismin yerini koruyacağı belirtiliyor. Bunların, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Adil Karaosmanoğlu ve Çevre Bakanı Murat Kurum olduğu ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.

Babacan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Adalet Bakanlığı’nı istediğini ancak bakanlıktaki Hakyolcu örgütlenmesinden duyulan rahatsızlık nedeniyle bu görevin kendisine verilmeyeceğinin öne sürüldüğünü kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı yapılacağı kulis bilgisini paylaşan Babacan, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanı yapılacağı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da iç ve dış güvenlikten sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı için düşünüldüğü iddia ediliyor." diye yazdı.

Sinan Oğan'ın hangi bakanlık için düşünüldüğü konusuna da değinen Babacan, "Sanayi Bakanlığı’na bakan yardımcılığı görevini yürüten Fatih Kacır ile TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın adı geçiyor. Ali Yerlikaya’nın adı İçişleri Bakanlığı, Sinan Oğan’ın adı Afet veya Spor Bakanlığı için konuşuluyor. Erdoğan’ın oldukça yüksek bütçeli oluşturulacak Göç ve Afet Bakanlığı’nı Oğan’a bırakmayacağı da başka iddialar arasında." bilgilerini aktardı.

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