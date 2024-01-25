Yarışa bir isim daha katıldı: Eski İYİ Partili Taylan Yıldız İBB Başkan adaylığını duyurdu!

Yerel seçimler için adaylar belli olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı İYİ Parti’den istifa eden Taylan Yıldız da aday olduğunu duyurdu.

İYİ Parti’nin İBB adaylığı için Buğra Kavuncu’yu açıklamasının ardından yolu İYİ Parti’den geçen bir isim daha adaylığını duyurdu.

Haziran ayında İYİ Parti’den istifa eden Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aday olduğunu duyurdu. Yıldız paylaşımında, “Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım” ifadelerini kullandı.

Senin İçin Bağımsız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım#YarınınıSeç pic.twitter.com/DuEXhGWKpT January 25, 2024

Böylelikle Yıldız da, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin adayı Murat Kurum ve İYİ Parti’nin adayı Murat Kurum’la beraber yarışa katılmış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem