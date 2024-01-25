Oktarcılar, hakim-savcıları böyle fişlemiş: 'Parayı, kadını bir arada görünce sapıtıyorlar'

Yargı mensuplarını fişleyen Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerinin bazı hakim ve savcılarla ilgili aldığı notlar ortaya çıktı. 49 hakim ve savcıyı fişlediği belirlenen örgüt üyelerinden ele geçirilen notlarla ilgili hazırlanan raporda, aralarında eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) örgüte yardım ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürüttüğü isimlerden olan eski İstanbul ve Bölge Adliye Başsavcısı Hadi Salihoğlu, istinaf savcısı Ali Parlar gibi isimler hakkında örgüt lideri Adnan Oktar'a sunulan bilgiler yer alıyor.

Raporda ayrıca, örgüt üyelerinin kendilerine yönelik operasyonla ilgili soruşturma yaptığı, 2018'deki operasyondan önce yeni kurulan istinaf mahkemeleriyle ilgili çalışma yapılması gerektiğine yönelik tespitleri, bazı yargı mensuplarına yönelik değerlendirmeleri, örgüte ait evde kalan bir hakimle ilgili notlar bulunuyor.

KRT TV'den Can Bursalı'nın ulaştığı raporda ilk olarak, eski İstanbul Başsavcısı Hadi Salihoğlu'yla birlikte HSK tarafından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yardım ettiği iddiasıyla soruşturulan istinaf savcısı Ali Parlar hakkındaki not dikkat çekiyor. Notta, Parlar'la ilgili "İstanbul Adliyesi'nde bir savcımız var" ifadeleri yer alıyor.

ESKİ İSTANBUL BAŞSAVCISI OKTAR'A "KARDEŞİM" DEMİŞ

Eski Başsavcı Hadi Salihoğlu'yla ilgili notta ise, örgütte Adnan Oktar'dan sonra en yetkili isimlerden biri olan Tarkan Yavaş'ın, örgütün hukuk imamı olarak değerlendirilen Noyan Orcan'la birlikte yapılan görüşmeye ilişkin bilgiler yer alıyor. Bu notta, Salihoğlu'yla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Tarikatlara yönelik bir eylem olmadığını, böyle bir şeyin mantıklı olmadığını söyledi. 'Herkes bir tarikata mensup. Böyle bir şey olmaz' dedi. Bize karşı da bir hazırlık olduğunu hiç işitmediğini, olan şikayetten de bir şey çıkmayacağını söyledi. Eğer bir şey olursa bana gelin dedi ve size 'Kardeşime selam söyleyin' şeklinde bir hitabı oldu."

İSTİNAF MAHKEMELERİNE ÖZEL ÖNEM VERİLMİŞ

Adnan Oktar'a iletilen bir başka notta ise, istinaf mahkemelerine dikkat çekiliyor. Raporda, örgütün yönetici kadrosunda yer alan Aylin Atmaca tarafından yazıldığı belirtilen notta, Oktar'a istinaf mahkemelerinin önemi şu ifadelerle anlatılıyor:

"Biliyorsundur inşallah Yargıtay'ın yükünü hafifletmek için istinaf mahkemeleri kuruldu çeşitli bölgelerde. Bundan böyle çok konu Yargıtay'a değil istinaf mahkemelerine gidecek. Bu nedenle artık istinaf mahkemeleri önemli. Ben de istinaf mahkemeleri başkanlarıyla samimi oluyorum Allah'ın izniyle."

ESKİ YARGITAY BAŞKANI DA FİŞLENMİŞ

Raporda, eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit'le yapılan görüşmeye ilişkin notun da örgütün lideri Oktar'a iletildiği görülüyor. Notta, Cerit'le yapılan görüşmenin kısa sürdüğü belirtiliyor ve "Tavrı olumluydu" deniyor. Cerit'in daha önce yapılan bir görüşmede örgütün televizyon kanalı olan A9 TV'de yapılan yayınlarda yer alan kadınlar nedeniyle soğuk davrandığının hatırlatıldığı notta, Adnan Oktar'a "Ama maşallah bugün tavrı gayet iyiydi" ifadeleri yer alıyor.

ÇAĞLAYAN'DA İSTİHBARAT TOPLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Örgüt üyelerinin Çağlayan Adliyesi'nde örgüte yönelik bir soruşturma veya operasyon hazırlığı olup olmadığına dair istihbarat toplamaya çalıştığı da raporda yer alıyor. İstihbarat toplanırken görüşülen bir gazeteciden "Yıllardır adliyede takipte olan bir muhabir" denilerek bahsediliyor ve Adnan Oktar'a şu not iletiliyor:

"Çağlayan'da ulusalcı kesimin sizin hakkınızda bir çalışması var. Fakat sır tutuyorlar, detay bilmiyorum. İskenderpaşa Cemaati'yle görüşmeye çalışın. Çağlayan ve HSK'da kilit noktadalar' demiş."

ÖRGÜT EVİNDE KALAN HAKİM RAHATSIZLIK YARATMIŞ

Notlarda, bir hakimin örgüte ait Bebek'teki bir evde sık sık kaldığı da belirtiliyor. O tarihte aktif görevde olan şimdi ise emeklilik günlerini noterlik yaparak geçiren hakimin örgüte ait Bebek'teki bir evde sık sık kalması, örgüt içinde de rahatsızlığa neden olduğu, Oktar'a yazılan notta yer alan "Eymen tebliğ yapıyoruz diyor. Ancak biraz çok. Sen daha iyi bilirsin inşallah, fazla vakit ayrılmış olabilir" ifadelerinden anlaşılıyor.

"BU ADAMLAR BİRAZ GÖRGÜSÜZLER, İLK TANIDIKLARI KADINLA EVLENİYOR"

Ele geçirilen notlarda, görüşülen yargı mensuplarıyla ilgili değerlendirmeler de yer alıyor. Adnan Oktar'a sunulan raporlardan birinde, görüşülen yargı mensuplarına ilişkin, "Bu adamlar biraz görgüsüzler. 30 yaşında ilk tanıdığı kadınla evleniyor. Karılarının durumu malum. Etraflarında güzel kızlar var. 500 bin dolara dava teklif ediyorlar. Parayı kadını bir arada görünce sapıtıyorlar, ellerine yüzlerine bulaştıracak şekilde" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

SÜREKLİ GÖRÜŞMELER İLE SAMİMİYET KURULUYOR

Notlarla ilgili raporun değerlendirme kısmında, ele geçirilen notların örgüt üyeleri Hüma Babuna, Ceyda Ertüzün, Aylin Atmaca ve Eda Babuna tarafından yazıldığı belirtiliyor. Hakim ve savcıları sosyal medyadan ekleyerek samimiyet kurulduğu, örgüt menfaatleri doğrultusunda kullanıldığının vurgulandığı raporda, örgütle iltisakın da sürekli görüşmeler yapılarak sağlandığına dikkat çekiliyor.