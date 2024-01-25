'Büyükşehirlerde aday bulmakta zorlandı' iddiası: Meral Akşener, kurmaylarını sahaya sürdü

Birbiri ardına yaşanan istifalar ile çözülme sürecine giren İYİ Parti, “Seçimlere hür ve müstakil girme” kararının ardından Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir’de adaylarını açıkladı. Parti, İzmir Büyükşehir Belediyesi için Ümit Özlale, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Turhan Çömez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Buğra Kavuncu, Ankara Büyükşehir Belediyesi için ise Cengiz Topel Yıldırım’ı aday gösterdi. İYİ Parti’nin Ankara adayı Yıldırım dışında Kavuncu, Çömez ve Özlale’nin partide üst düzey görevlerde olması, “İYİ Parti kurmaylarını sahaya sürerek neyi amaçlıyor?” sorusunu da beraberinde getirdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Akşener’in, “Mecburiyet, bir kişi bulamamak, herhangi bir aday yokluğu” nedenlerinden değil, göreve talip olmaları nedeniyle aday gösterildi ifadeleri ise dikkat çekti.

İBRE SON ANDA DÖNDÜ

Akşener’in sözlerinin aksine kulislerde, İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul için aday bulmakta zorlandığı dillendiriliyor. Aralık ayı ortası itibarıyla Ankara için kadın aday arayışında olduğu belirtilen ve bu kapsamda Sevinç Atabay ismini öne çıkartan partinin ibreyi son anda Cengiz Topel Yıldırım’a çevirdi. Yıldırım’ın Ankara için adaylığının resmi açıklamadan çok kısa bir süre önce, 15 Ocak haftasında netleştiği öne sürülüyor.

MECBUR KALINDI

Öte yandan İYİ Parti’de teşkilatlardan sorumlu olan Buğra Kavuncu’nun adaylığı da “Parti mecbur kaldı” yorumlarını akıllara getiriyor. Kavuncu’nun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte sahada aktif görev aldığını anımsatan parti kurmayları, “Sahayı bilen, İstanbul’u tanıyan bir isim. Ancak kimse elini taşın altına sokmadığı için Kavuncu’ya gidildi” yorumlarını yapıyor.

İYİ Parti Lideri Akşener’in “Milletvekillerini aday göstermeme” yönünde eğilimi olduğunun altını çizen kaynaklar, buna karşın Çömez’in aday gösterilmesini de “Yüksek profilli aday bulunamaması” gerekçesiyle açıklıyor.

Kavuncu başta olmak üzere, adaylar için daha sonra bir lansman gerçekleştirileceği belirtilse de ilk açıklamanın sönük gerçekleştirilmesi İYİ Parti’de yaşanan krize ayna tutuyor. Öte yandan Cengiz Topel Yıldırım’ın adaylık açıklamasının yalnızca sekiz dakika sürmesi de dikkat çekiyor.