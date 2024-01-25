CHP'li İlgezdi: İş kazası değil, cinayet! Emekçinin canı bu kadar kıymetsiz olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi iş cinayetleri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek, “İş yerlerinde, işçilerin ölümüyle sonuçlanan olaylar kaza değil, cinayettir. İstanbul Sultanbeyli’de 15 Ocak 2024 tarihinde 3 işçinin konteynerde yanarak hayatını kaybetmesi durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Üstelik işçilerden biri 17 yaşındaydı” dedi.

2023 YILINDA EN AZ 1929 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, yaşanan işçi ölümleriyle ilgili Meclis’in irade ortaya koymasının şart olduğunu dile getirerek, “2023 yılının son dört ayında inşaat işkolundaki ölümler artarak devam etti. Aralık ayında TOKİ inşaatları ile büyük firmaların şantiyeleri ve otoyol, okul, bina inşaatları 44 iş cinayetinin mahali oldu. Ölüm nedenlerinde ise yüksekten düşmeler yarıdan fazlasını oluşturuyor ki bu da önlemlerin alınmadığının bir göstergesi. Zira yüksekten düşmelere karşı yapılacaklar belli. Aralıkta 13 moto kurye ölümü var. Genç bir işçi kitlesi olan moto kuryeler güvencesiz bir biçimde çalıştırılıyor ve iş yetiştirme baskısı da ölümlere neden oluyor. Çocuklarımız ölüyor, 5 çocuk işçi ölümü gerçekleşti. 17 yaşındaki moto kurye Mustafa Koç, Kocaeli Körfez’de sipariş götürürken otomobille çarpıştı. Türkiye’ye uluslararası işbölümünde biçilen misyon bu. Yoksul ailelerin çocuklarının çoğu zaman da devlet eliyle işyerlerinde herhangi bir denetim dahi olmadan ucuz işgücü olarak çalıştırılması. 2023 yılında Ocak’ta 115, Şubat’ta 261, Mart’ta 130, Nisan’da 123, Mayıs’ta 147, Haziran’da 160, Temmuz’da 184, Ağustos’ta 206, Eylül’de 153, Ekim’de 151, Kasım’da 145 ve Aralık’ta 154 olmak üzere en az 1929 işçi hayatını kaybetti. Tüm bu rakamlar ortadayken buna iş kazası demek vicdansızlıktır, iş kazası değil, cinayet bu. Türkiye’de emekçinin canı bu kadar kıymetsiz olamaz, olmamalı. Bu yüzden Meclis başkanlığına sunduğum Meclis Araştırma Önergesinin bir an önce kabul edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT DEPREMİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin halen etkilerini gösterdiğini belirten Dr. Akkuş İlgezdi, “6 Şubat depremlerinin uzun süreli öldürücü etkileri halen devam ediyor. Binaların yıkımı, enkaz kaldırma ve geçici depolama alanlarına taşınması ve ayrıştırılması basamaklarının hiçbiri mevzuata ve bilimsel kriterlere uygun yapılmıyor. Şehir merkezlerinde gözle görülür bir toz yoğunluğu var. Toplum sağlığı da tehlikede. OSGB’lerin (Ortak sağlık güvenlik birimi) eline bırakılan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmıyor.6 Şubat depremi yine bilinçsizlik ve insan canına kıymet verilmemesi nedeniyle can almaya devam ediyor” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem