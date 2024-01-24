Adnan Oktarcılar, 49 hakim ve savcıyı fişlemiş!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 2018 yılında yapılan operasyondan sonra başlayan yargı sürecinde sona yaklaşıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 215 sanıklı davaya ilişkin tebliğnamesinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezaların onanması istendi.

Başta Adnan Oktar olmak üzere 8 bin 658'er yıl hapis cezasına çarptırılan 14 sanığın da aralarında yer aldığı 215 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunmuştu.

YARGI MENSUPLARINA FİŞLEME

KRT TV'den Can Bursalı'nın haberine göre; 2018 yılında yapılan operasyonda ele geçirilen binlerce sayfalık örgütsel dokümanlar da dava sürecinde incelendi. İncelenen dokümanlarda, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerinin, özellikle yüksek yargı üyelerini fişledikleri belirlendi.

Örgüt üyelerinin irtibat kurduğu 49 kişi içinde, eski Adalet Bakanı, Adalet Bakan Yardımcısı, Yargıtay Daire başkanları, Yargıtay Daire üyeleri, istinaf mahkemesi başkanları, istinaf mahkemesi üyeleri, aktif görevdeki hakimler, savcılar ve bir de eski başsavcı bulunuyor.

49 KİŞİLİK BAKAN, HAKİM, SAVCI, BAKAN YARDIMCISI LİSTESİ

KRT TV'nin ele geçirilen dokümanlarla ilgili ulaştığı raporda, 49 kişilik listede yer alan yargı mensuplarının bir kısmının Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yardım ettiği bir kısmının da iltisaklı olduğu değerlendiriliyor. Raporda yapılan değerlendirmede, 25 yargı mensubunun Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yardım ettiği 22 yargı mensubunun ise örgütle iltisaklı olduğu belirtiliyor. Raporda ismi geçen eski Adalet Bakanı'nın örgüte yardım ettiği değerlendirilirken, Adalet Bakan Yardımcısı'nın ise Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle iltisaklı olduğuna dikkat çekiliyor.

"ÖRGÜT ESAS GÜCÜNÜ HUKUK ALANINDAKİ MANİPÜLASYONDAN ALIYOR"

Operasyonda ele geçirilen dokümanlarla ilgili yapılan değerlendirmede, örgüt üyelerinin sosyal medya hesaplarından bazı yargı mensuplarını ekleyerek samimiyet kurduğu, daha sonra örgütün yargılandığı davalarda menfaat sağlamayı amaçladığı vurgulanıyor. Raporda, 49 kişilik listeye girmeyen hakim ve savcılar olduğu da belirtilirken, "Not haline getirilip fişlenmeyen birçok savcı ve hakim örgüte temas etmiş, örgütle diyaloga girmiş ve örgüt menfaatleri doğrultusunda yönlendirilmiştir Adnan Oktar silahlı suç örgütü esas gücünü hukuk alanındaki manipülasyon faaliyetlerinden almaktadır" değerlendirmesi de yer alıyor.