Tunç Soyer'e suikast planlamışlar: 'Kalemi kırıldı, vurabileceksen...'

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2021'de Taşkın Yorulmaz'ın liderliğini yaptığı çeteye yönelik operasyon gerçekleştirdi. İncelemelerde Yorulmaz'ın sosyal medya hesaplarında, Alaattin Çakıcı ile çekilmiş bir dizi fotoğrafın olduğu tespit edildi.

Bu isimlerin ayrıca CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de öldürülmesinin planlandığı görüldü. Tetikçinin suikast teklifini kabul ettiği, cinayet karşılığında 2 milyon TL istediği, ancak daha sonra 1 milyon TL'ye "tamam" dediği saptandı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın aktardığına göre suikast konuşması iddianameye şöyle yansıdı:

'KALEMİ KIRILDI'

Özcan Morkoç: Ağabey, beni de yanınıza alır mısınız?

İsmail Kuş: Bilmiyorum, bakarız duruma göre ilerleyen tarihlerde.

Özcan Morkoç: Hani, aklında olsun ağabey. Gelirim yani hiç.

İsmail Kuş: Tamam.

Özcan Morkoç: Hiç sessizim, konuşmam kimseyle fazla, 'Şunu yap' yaparım, 'Bunu yap' yaparım.

İsmail Kuş: Adam, adam vurabilir misin adam?

Özcan Morkoç: Vallahi vururuz da parasına göre ağabey, bakarız, güzel parası olması lazım, yanlış anlama.

İsmail Kuş: Tunç Soyer… Tunç Soyer’in kalemi kırıldı. Vurabileceksen.

Özcan Morkoç: Tamam, tamam, kırıldıysa ağabey. Yanlış anlama, bana 2 milyon para versinler, bitireyim.

İsmail Kuş: 2 milyon değil, 1 milyon, 1 milyon.

Özcan Morkoç: Nakit hemen verecekler mi?

İsmail Kuş: Öyle diyorlar, bir bakalım diyorum vakit kazansın.

Özcan Morkoç: Tamam, tamam, tamam. Ayarla ağabey nakit. Nakit 1 milyonu benim elime versinler, bir tane de emanet çözerim ben kendime.