Yargıtay'dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yargıtay’ın Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri için suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

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Yargıtay'dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin İYİ Parti'den açıklama

Gezi Davası'nda tutuklanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi 'hak ihlali' kararı vermiş, bugün ise Yargıtay skandal bir karar imza atarak Atalay için 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Söz konusu skandala tepkiler çığ gibi büyürken; İYİ Parti'den de açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "100 yıllık Cumhuriyetimizde maalesef vahim bir hukuk skandalı daha yaşanmıştır. Yargıtay, Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Oysa AYM kararları yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. Yargıtay’ın AYM kararına uymaması hukuken izah edilemezken AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması “Artık Türkiye’de hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı” anlamına gelir. Ne yazık ki mahkemeler vasıtasıyla hak, hukuk, adalet tesis edilmediği gibi siyasi iktidar eliyle ülkenin adalet kalelerine darbe vurulmaktadır. Bu karar kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını bir kez daha rafa kaldırma girişimidir. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve devletin de mahkemelerin de meşruiyet kaynağı Anayasamızdır. İktidarın gücünü pekiştirmek için hukuku bir araç olarak kullanmasına, AYM’yi itibarsızlaştırmasına ve mahkemeler eliyle gövde gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Can Atalay Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM) İYİ Parti
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