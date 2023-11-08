Yargıtay'ın skandal hamlesi sonrası CHP'den acil toplantı kararı: 'Anayasal düzene karşı kalkışma'

CHP, Yargıtay’ın Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri için suç duyurusunda bulunmasının ardından toplantı kararı aldı.

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Yargıtay'ın skandal hamlesi sonrası CHP'den acil toplantı kararı: 'Anayasal düzene karşı kalkışma'

Gezi Davası'nda tutuklanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi 'hak ihlali' kararı vermiş, bugün ise Yargıtay skandal bir karar imza atarak Atalay için 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

Yargıtay, AYM’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetti, ayrıca vekilliğinin düşürülmesi için Meclis'e bildirim gönderdi.

Yargıtay'ın bu kararının ardından CHP harekete geçti.

Devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı aldı.

CHP'den yapılan açıklamada, "8 Kasım Çarşamba günü (bugün) Saat: 20:30'da yargıdaki son gelişmeler üzerine basına kapalı grup toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecektir" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı sosyal medya hesabından Yargıtay'ın hamlesini 'anayasal düzene karşı kalkışma girişimi' olarak değerlendirdi.

Özel, "Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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