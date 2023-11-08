Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Gezi Davası'nda tutuklanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi 'hak ihlali' kararı vermiş, ancak yerel mahkeme AYM kararını uygulamamıştı.

Bugün ise Yargıtay, Atalay için 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu gelişmeye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde anayasayı sadece Saray ihlal etmiyor, artık Sarayın yargıçları da anayasayı tanımaz hale geldi. Bu kararı ancak, yasaya uymayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ve vicdan sahibi olmayanlar alabilir. Bunlar yargıç müsveddesi bile olamazlar. Meslek onurunu koruyan, hukukun üstünlüğünü savunan ve vicdanını dinleyen AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım! Ayrıca… Yargıtay üyeleri önce, hiçbir kararın altında imzası olmayan bir kişiyi, Anayasa Mahkemesi üyesi yapmalarının utancını temizlesinler."