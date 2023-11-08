CHP'de yeni dönem resmen başladı: Kılıçdaroğlu koltuğu devretti

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevini Genel Merkez'de devraldı.

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CHP'nin 38. Kurultayı'nda Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı seçilmişti. Özgür Özel bugün mazbatasını aldı.

KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Özel’i kapıda karşıladı. Görüşmenin ardından Özgür Özel, “İşin bu kısmı aile görüşmesiydi, devir teslim töreninden sonra açıklama yapacağız” dedi.

GÖREVİ DEVRALDI

Özgür Özel akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi CHP Genel Merkezi'nde devraldı.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken şu açıklamalarda bulundu:

“Genel Başkanımızla bir saat süren bir görüşme yaptık. Bir CHP Genel Başkanı'nın bilmesi gerekenleri, görevi devreden Genel Başkan sıfatıyla bana aktardı, önemli öğütleri oldu. Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapmak konusunda mutabık kaldık. Kendisi birazdan izleyeceğiniz mesajında da partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ve kendi yapacağı katkıları ifade etti.”

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