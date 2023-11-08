CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı

CHP'nin 38. Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, TBMM’deki makam odasında mazbatasını aldı, açıklamalarda bulundu.

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CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı

CHP'nin 38. Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, TBMM’deki makam odasında mazbatasını aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Mustafa Kemal'den başlayarak İsmet İnönü, Bülent Ecevit'in genel başkanlarımızın fotoğrafları var. 8 yıldır partimi grup başkan vekili olarak temsil ettim. Bu odada CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak mazbatayı almış olmak büyük bir onur. 8 yılın sonundan CHP Genel Başkanı olduysak siz parlamento muhabirlerinin Türkiye'ye aktardıklarınızla oldu" ifadelerini kullandı.

AYM'YE ÇAĞRI YAPARKEN İPTAL İSTEMİNİN REDDEDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Özel konuşmasında AYM'nin bugün görüştüğü sansür yasasına ilişkin açıklama yaparken; AYM'nin iptal istemini reddettiğini parlamento muhabirlerinden öğrendi.

Özel şunları söyledi:

"Parlamentoya güç kazandırmaya, ana muhalefet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün kurumları yıpranırken, elbette sorunlar var. Yine de herkes kendi görevini yapan kurumlar burada. Bugün AYM'nin sansür yasasını görüşüyor olması son derece kıymetli. Sansür yasasının iptal edilmesini istiyoruz. Ret mi edildi? Tabi bu çok kötü bir karar. Bu Türkiye'de bundan sonra gazeteciler için ve muhalefet için işlerin daha zor olduğu bir aşama. Bundan sonra gazetecilerin hapse atılması gibi meselelerde, daha dirençli olacağız.

Yapılacak ilk PM toplantısında sansür yasasına da yer vereceğiz."

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