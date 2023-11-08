TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Küresel iklim değişikliği ve sıfır atık" hakkındaki gündem dışı konuşmasına, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik ederek başladı.

Dünyanın en önemli ve çözümü öncelikli sorunlarından birinin iklim değişikliği olduğuna işaret eden Bursalı, yaşanan tahribatı yavaşlatmanın yolunun, öncelikle sanayileşmenin tetiklediği tüketim çılgınlığı ve bu çılgınlığın beslediği israf alışkanlığının dizginlenmesinden geçtiğini söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise "Kocaeli'nin sorunları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin "eğitim ve araştırma niteliklerini taşımadığını" söyleyerek, "Bölgenin tek hastanesi olan bu hastane, eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamıyor. İktidarın bu konuda bir an önce adım atması gerekiyor." dedi.

Çiler, Kocaeli'de nitelikli ara eleman bulunamadığını, öte yandan deprem dolayısıyla hasar alan bazı okullara iyileştirme yapılmadığını da söyledi.

Kaynak: AA