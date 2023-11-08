Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti: Çok mahcup oldum...

CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Son Güncelleme:
><

CHP 38'inci Olağan Kurultay'ında partisinin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu evlerinde ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından yaptığı kısa açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da hem ailecek hem de sayın genel başkanımızın tecrübesi birikimi hep önümüzü açacak. Bu aile ziyareti sırasında da son derece de sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum sayın Genel Başkanın buraya kadar uğurlaması, karşılaması kendi nezaketini gösteriyor. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra genel merkezimizdeki devir teslimden sonra açıklamamızı yaparız" ifadelerini kullandı.

ELİNDE ÇİÇEKLE GELDİ

Özel, AYM önündeki açıklamasının ardından eşi Didem Özel ile birlikte, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 100. Yıl semtinde bulunan evine geçti. Özel ve eşi ziyarete bir demetle çiçekle geldi.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve eşi Didem Özel’i kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi. Ardından Özel ve Kılıçdaroğlu eve girdi. Görüşme saat 13.00’da başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
CHP'li Derici'den 'değişim' açıklaması: Vatandaşlarımız bize kulak versin, sakın umutlarını yitirmesinler CHP'li Derici'den 'değişim' açıklaması: Vatandaşlarımız bize kulak versin
Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi
Özgür Özel 'sansür yasası' kararı öncesi AYM önünde: AYM iptalle ilgili adım atmazsa Şardan'a yapılanlar yarın tüm gazetecilere yapılacak Eğer AYM iptalle ilgili adım atmazsa Şardan'a yapılanlar yarın tüm gazetecilere yapılacak
Almanya'ya iltica edeceklerin dikkatine! Ülke yeni kolaylıklar sağlıyor Almanya'ya iltica edeceklerin dikkatine! Ülke yeni kolaylıklar sağlıyor
Karamollaoğlu: Filistin halkının yanındayız Karamollaoğlu: Filistin halkının yanındayız
Bakan Tunç, Yargıtay’ın hedef aldığı AYM ile övündü... Öyleyse Can Atalay kararı neden uygulanmıyor? Öyleyse Can Atalay kararı neden uygulanmıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu
Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi Dilan ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi
Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak
Uzmanlar uyardı: El Nino yazından sonra "La Nina" kışı geliyor! El Nino yazından sonra "La Nina" kışı geliyor!
İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu