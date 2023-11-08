Özgür Özel 'sansür yasası' kararı öncesi AYM önünde: AYM iptalle ilgili adım atmazsa Şardan'a yapılanlar yarın tüm gazetecilere yapılacak

CHP Genel Başkanı özgür Özel, AYM'nin 'sansür yasası'na ilişkin vereceği kararın öncesinde açıklamalarda bulundu. Özel "Hepimiz biliyoruz ki bu bir sansür yasasıdır" dedi.

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Özgür Özel 'sansür yasası' kararı öncesi AYM önünde: AYM iptalle ilgili adım atmazsa Şardan'a yapılanlar yarın tüm gazetecilere yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'sansür yasasına' ilişkin kararının öncesinde açıklamalarda bulundu.

Özel, iktidarın 'dezenformasyonla mücadele' olarak dillendirdiği 'sansür yasası'na ilişkin, "Eğer bugün AYM bu yasanın iptal edilmesiyle ilgili adım atmayacak olursa yarından itibaren geçen hafta Şardan’a yapılanlar tüm gazetecilere yapılacak. Hepimiz biliyoruz ki bu bir sansür yasasıdır" ifadelerini kullandı.

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CHP, Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işleyenlere 1-3 yıl hapis cezası verilmesini düzenleyen 29'uncu maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin AYM'ye başvurmuştu.

Şardan'ın ilgili maddeden tutuklanmasının ardından, AYM sürpriz bir kararla CHP'nin itirazını gündemine almıştı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AYM önündesiniz. Çok önemli bir haykırışı dile getiriyorsunuz. Size destek vermek üzere buraya geldik. Kamuoyunda dezenformasyon yasası diye konuşturduğu, ancak doğrudan sansür yasası olan, yalan bilginin yayılmasına engel olma diye masumlaştırılmasına, çalışılan bir yasanın iptalini istedik CHP olarak. Ve iptalin altında imzası olan milletvekillerinden biri sıfatıyla da CHP’nin genel başkanı sıfatıyla da AYM’ye bu tarihi sorumluluğunu hatırlatıyoruz.

Şardan’ın bırakılması, hukuken bir itirazın dillendirilmesinden, vicdana gelmesinden değildir. Şardan’ın serbest bırakılması bu yasa görüşülürken bu yasadan bir gazetecinin tutuklu olmasının iptalin en önemli kanıtı olmasındandır. Eğer bugün AYM bu yasanın iptal edilmesiyle ilgili adım atmayacak olursa yarından itibaren geçen hafta Şardan’a yapılanlar tüm gazetecilere yapılacak. Hepimiz biliyoruz ki bu bir sansür yasasıdır. Bu gerçek dışı bilginin yayılmasına engel olmak için işleyecek bir yasa olsaydı Türkiye şu anda dünyanın en büyük dezenformasyon cennetlerinden biri olmazdı.
Seçim yaşadık. Atatürk’ün kurduğu Türkiye’yi kurtaran ve kuran partiye terör örgütüyle işbirliği yaftası yapıştırıp bunu yaydılar. BU yasa buna engel olmadı. Tolga Şardan gazetecilik yaptı hapsi boyladı.

AYM’ye alacağı kararla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. AYM’nin anayasaya uymasını ve anayasanın en temel gözetilmesi gerektiği vatandaşın bilgi alma özgürlüğünü koruyacak adımı atacağına inanıyoruz bu tarihi sorumluluklarını kendilerine hatırlatıyoruz."

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP sansür Özgür Özel Tolga Şardan
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