Karamollaoğlu: Filistin halkının yanındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, grup toplantısında konuştu. Ana gündem maddesi Filistin olan Karamollaoğlu, "Yıllardır Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürenler sessizlikten aldıkları güçle ortadan kaldırmak için harekete geçtiler" dedi.

Milletvekillerinin açıklamalarının ardından konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması şöyle: "Başta Sayın Davutoğlu olmak üzere bütün Gelecek ve Saadet Partili isimleri saygıyla selamlıyorum. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Uzun yıllar böyle bir manzarayla karşı karşıya kalmadık. Ancak acılı bir manzarayla karşı karşıyayız. Bugün yaşadığımız problemlere de çözüm tekliflerini de kamuoyuyla paylaşmak bizim bir görevimizdir. Filistinli mazlumların yanında olmayı bir görev biliyoruz."

"Yıllardır Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürenler sessizlikten aldıkları güçle ortadan kaldırmak için harekete geçtiler" diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti: "Arkadaşlarımız Gazze'ye girebilmek için çok uğraştılar maalesef bu mümkün olmadı. Türkiye'nin milletvekilleri Gazze'ye girmek istiyor ama giremiyorlar. 1967'yi unutanlar bugün kalkmışlar, çözüm diye Gazze'yi boşaltmayı teklif ediyorlar. Bizim açımızdan gündeme dahi getirilemez. Bunu teklif etmek ihanettir. Bu 'Kıbrıs'tan' vazgeçelim, İsrail'i daha da büyütelim, Mescid-i Aksa'yı sahipsiz bırakalım demekten başka bir şey değil. Bunu kökünden reddettik ve reddetmeye devam edeceğiz."