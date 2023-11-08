Roger Waters: Hamas’ın işgale karşı direnme hakkı var

Rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının 'sahte bayrak operasyonu' olduğu ileri sürdü. "İsrailliler bunun olacağını nasıl göremedi?" diyen Waters, Hamas’ın İsrailli sivilleri hedef aldığı yönündeki iddiaların şüpheli olduğunu gile getirdi.

“Hikayenin büyük kısmını bilmiyoruz. Buna İsrail’in 11 Eylül’ü diyorlar. Amerika’daki 11 Eylül’de gerçekten ne olduğunu kimse bilmiyor” diye konuşan Waters, Hamas’ın işgale karşı direnme hakkı olduğunu belirtti. İsrail'in 'bebeklerin kafalarının kesildiği' yönünde iddiaları ortaya atarak, durumun ciddiyetini de ortadan kaldırdığını dile getirdi.