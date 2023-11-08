CHP'li Derici'den 'değişim' açıklaması: Vatandaşlarımız bize kulak versin, sakın umutlarını yitirmesinler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP’nin 38. Olağan kurultayı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve Özgür Özel’in Genel Başkanlığa seçilmesine dair açıklamalarda bulundu.

Öneş Derici, CHP'nin köklü tarihine ve demokratik yapısına vurgu yaparak, partinin girdiği yenilenme sürecinin, parti içi demokrasinin gücü ve çeşitliliğinin bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN ONURLU MÜCADELESİNE TEŞEKKÜR”

CHP Muğla vekili Öneş Derici, yeni Genel Başkan Özgür Özel'in partide ve ülkede umutları yeniden yeşerteceğine inandığını belirtti. Öneş Derici, parti meclisine ve Yüksek Disiplin Kuruluna seçilen üyeleri kutlarken, Kemal Kılıçdaroğlu'na onurlu mücadelesi için teşekkürlerini iletti ve önceki dönemde parti karar organlarında yer alan yol arkadaşlarına emekleri için müteşekkir olduğunu belirtti. Cumhuriyetin 100. yılında, eşitlik, adalet ve özgürlük gibi temel değerler doğrultusunda ilerleyerek, her kesimden insanın hakkını korumayı ve refahlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Derici, partisinin daha güçlü ve demokratik bir Türkiye inşa etmek için kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

“CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA YAPACAĞIMIZ SEÇİMLER ÇOK ÖNEMLİ”

Süreyya Öneş Derici, değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmişken yapacağımız seçimler çok önemli. Adaletsiz bir yarış sonucunda, genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni hayal kırıklığına uğradı. Bu adaletsiz yarışı çeşitli sebeplerle kaybettik. Ancak şunun unutulmaması gerekir: Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de demokrasinin her zaman öncüsü ve garantörü olmaya devam edecektir. Yeni bir sayfa açtığımız kurultayımızda da demokratik değerler hakimdi. Biz toplumun sorunlarına çözüm üretmeye çalışan, hem halkın sesine kulak veren, hem de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde giderek çağımıza ayak uydurmak için neleri yenilememiz gerekir? sorusunu sorarak kendini geliştiren bir partiyiz. Her zaman ilerici bir parti olduk. Mücadelemiz kişisel çıkarlar için değil, ülke içindir."

“VATANDAŞLARIMIZ BİZE KULAK VERSİN, SAKIN UMUTLARINI YİTİRMESİNLER”

Türkiye’deki temel sorunun adaletsizlik sorunu olduğunu dile getiren Öneş Derici, partisinin kimseyi ayırt etmeden ülkedeki her bireyi temsil etmek için çalıştığına vurgu yaparak, “Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki her bireyi temsil eden ve herkes için çalışan bir partidir. Mücadelemiz herkes için adalet ve eşitlik sağlama mücadelesidir. Partimiz devamlı vatandaşların sesine kulak vermek, seçmenle doğru biçimde iletişim kurmak, kendisine özeleştiri yapmak, kendini toplumun gözünden bakarak değerlendirmek ve yenilemek zorundadır. Bizler halkımıza hizmet etmek için varız. Bu onurlu görevi, yeni bir sayfa açtığımız bu dönemde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde devam ettireceğiz. Yüz yıllık bir partiye yakışan; yılmamak, umutsuzluğa kapılmamak, mücadele etmektir. Biz bugün muhalefet partisi olan ancak bir sonraki seçimlerde iktidar olmayı hedefleyen bir parti olarak bu ülkenin aydınlık yarınları için mücadele ediyoruz. Televizyonlardan, gazetelerden, sosyal medyadan bizi izleyen vatandaşlarımız bize kulak versin, sakın umutlarını yitirmesinler, hep birlikte adaletsizliğin olmadığı, cumhuriyet değerleri üzerinde büyüyen demokratik bir ülke inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem