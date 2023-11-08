CHP'li Süleyman Bülbül duyurdu: Yargı, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasına 'dur' dedi

Zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebileceğini öngören düzenlemenin Danıştay 8. Daire tarafından durdurulmasına karar verildi.

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CHP'li Süleyman Bülbül duyurdu: Yargı, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasına 'dur' dedi

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, zeytinlik alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasının da önünü açabilecek düzenlemenin iptali için Danıştay 8. Dairesine yapılan başvurunun sonucunu duyurdu.

Bülbül, “Madencilik faaliyetleri nedeni ile zeytin ağaçlarının sökülmesine, zeytinliklerin harap olmasına neden olacak bu yönetmeliğin iptali için dava açılmış ve Danıştay 8. Dairesi tarafından isabetle yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bülbül paylaşımının tamamında şunları yazdı:

01.03.2022 tarihinde 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Maden Yönetmeliği'nin 115. maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebileceği düzenlenmiştir. Böylelikle zeytinlik alanlar maden faaliyetlerine açık hale getirilmiştir. Bu yönetmelik ile başta Aydın olmak üzere ülkemizde bulunan hiçbir zeytinlik güvende değildir. Madencilik faaliyetleri nedeni ile zeytin ağaçlarının sökülmesine, zeytinliklerin harap olmasına neden olacak bu yönetmeliğin iptali için dava açılmış ve Danıştay 8. Dairesi tarafından isabetle yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kendi yandaşlarına rant kapısı açmak için AKP eliyle yaratılan tüm hukuksuzluklarla mücadele etmeye devam edeceğiz!

Kaynak: Gerçek Gündem

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