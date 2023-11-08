Erkan Baş'tan Akşener'e sert yanıt: "Solculara akıl vermeye çalışacağınıza, üç kuruşa kendisini AKP’ye satmayacak vekil bulun"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerinin birbirleriyle atışmasına tepki gösterdi.

Baş, geçen seçimde bazı kesimin ‘stratejik oy’ ifadelerini manipülasyon olarak niteleyerek, “Milyonlarca yurttaşın siyasi iradesini gasp etmeye çalıştılar. Bize oy verilmemesi için özel çabalar harcandığını biliyoruz. ‘Bu o seçim değil, bu son seçim, bundan sonra şöyle olacak, böyle olacak.’ Şimdi bu stratejik oy dalavereleriyle, manipülasyonlarıyla, seçilen İYİ Parti milletvekilinin AKP’ye geçişini utançla izliyoruz” dedi.

MERAL AKŞENER’E ÇOK SERT TEPKİ: KENDİNİ SATMAYACAK VEKİL BULUN

Erkan Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de tepki gösterdi. Baş, Akşener’e yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Buradan yola çıkarak, İYİ Parti’nin muhalefet içerisinde bir nevi ‘trafik polisi’ yerine geçip, muhalefete ayar verme çabalarını yurttaşın takdirine sunuyoruz. Yani şimdi, siz Türkiye’de kim sağ kim sol bunu belirleyip, solculara akıl vermeye çalışacağınıza, sözde muhalefet şovu yapacağınıza bir elinizi başınızın arasına koyun. Üç kuruş paraya kendisini AKP’ye satmayacak vekil bulun ya.”

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİP AKP'YE GEEN VEKİLİN 50 MİLYON DOLAR ALDIĞI İDDİASI

İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında taktı.

Hatipoğlu'nun AKP'ye geçişi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia İYİ Parti Bursa milletvekili Hasan Toktaş'tan geldi.

Toktaş, Meclis'te yaptığı konuşmada Hatipoğlu'nun 50 milyon dolar aldığını öne sürdü. Toktaş'ın iddiaları sonrası Meclis sıraları adeta buz kesti.

AKŞENER SOLCULARA 'SOLCULUK' DERSİ VERMİŞTİ

Akşener solculara yönelik kullandığı ifadelerinde şunlar söylemişti:

"Kendini solcu diye tarif eden pek çok gazetecimsi, zamanında gücün elini öpmüştür, güç onu kenara attıktan sonra da solculuğunu keşfetmiştir. Ondan sonra da sınıfsal çelişkinin ne olduğunu bilmeyen cahiller, döner alt sınıftan kabul ettiği bir kadını tahkir eder. Neyin üzerinden? Kabul günü üzerinden tahkir eder.

Ben solun iki şeyini çok benimserim. Birincisi sosyal adaleti, ikincisi sınıfsal çelişkisi. Sınıflar arası geçirgenliği. 15 yıl demokrasiyi sınıflar arası geçirgenliği sağlayan rejim olarak anlattım üniversitede. Doğrudur, giderdim, o kabul günlerinde öğrendiğim yardımlaşma üzerinden o öğrencilerime yardım ettim yardım. Onlara cesaret verdik. Ama bugün işçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal psikolojisini kendine solcu diyen muhteremlerden görüyorum. Yazıklar olsun, yuh olsun. Bu arada eminim Manifesto'yu da Kapital'i de okumamış salaklar. İmtihan edebilirim."

Kaynak: Gerçek Gündem