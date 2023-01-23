Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

Yargıtay Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 8. Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi.

Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu Yüksek Seçim Kurulu(YSK) üyesi seçildi.

Yargıtay tarafından, "Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine 8. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Feyzi Eroğlu seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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 Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi - Resim : 2

Feyzi Eroğlu

 
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