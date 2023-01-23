Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 8. Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi.
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu Yüksek Seçim Kurulu(YSK) üyesi seçildi.
Yargıtay tarafından, "Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine 8. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Feyzi Eroğlu seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Feyzi Eroğlu
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