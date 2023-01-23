'Altılı Masa'dan seçim ittifakı komisyonu: Hedef Anayasal çoğunluk

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması beklenen genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.

Muhalefet partilerinin oluşturduğı Altılı Masa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasal çoğunluğu elde etmek amacıyla milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatifleri belirlemek için komisyon kurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, altılı masanın genel başkanlarının 5 Ocak'ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantıda aldığı karar kapsamında, "seçim ittifakı" komisyonu oluşturuldu.

Komisyonda, CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez yer aldı.

Bu hafta ilk toplantısını yapmayı planlayan komisyon, oyları maksimize etmek için ittifak yapılması gereken il ve seçim bölgeleri, seçime ortak listeyle girilecek ve girilmeyecek yerler, partilerin tek başına ya da ikili ve üçlü ittifaklarla seçime gireceği il ve bölgelere yönelik simülasyon yapacak.

Komisyon, TBMM'de anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatifleri çalışacak, hazırlayacağı raporu genel başkanlara sunacak.

Kaynak: AA