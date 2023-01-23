Arınç 'hedef olmamak için' susmuştu yine de kurtulamadı: Bahçeli'nin danışmanından Arınç'a sert sözler

Bir dönem 'iktidar partisinin özgül ağırlığı' olarak anılan, AKP hükümetlerinde başbakan yardımcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Bülent Arınç, geçen günlerde yaptığı açıklamalarla yine gündemin ön sıralarına oturdu.

Arınç, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin, “ Yapabileceğim tek şey onun hakkında bir Fatiha okumaktı, Yasin okumaktı. Bunu da yaptım. Bunun dışında bir yorum yapmayı çok şeyler bilsem de doğru bulmam. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem. Ama bu konuda benim, yani samimi olarak duyduğum kadarı ile Sayın Cumhurbaşkanı da fevkalade üzülmüş, neye mal olursa olsun bu işin bütün yönleri ile araştırılmasını istemiş” ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan ilişkisini ise “Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin. Dava dediğimiz şeyin aslını, biz kardeşler olarak bugüne kadar bilerek ve isteyerek uyguladık” sözleriyle anlatmıştı.

HEDEF OLMAKTAN KAÇAMADI: FİTNE ÜRETİM MERKEZİ

Arınç, hedef olmamak için bildiklerini söylemediğini belirtmişti ancak, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin kalemlerinin hedefi olmaktan kurtulamadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki başyazısında, Arınç’ı sert ifadelerle hedef aldı ve onun “Fitne Üretim Merkezi” gibi çalıştığını iddia etti.

Çiçek, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Biliyorsunuz sürekli ortalıktan kaybolan, bir görünüp bir yok olan kişiler için karabatak derler. Bülent Arınç da böyle bir tiplemedir. Bir televizyon programına çıkıyor, Cumhur ittifakı içine fitneyi veriyor, ondan sonra en az 2-3 ay ortadan kayboluyor. Her ekrana çıktığında PKK’lı terörist Selahattin Demirtaş’ı, Osman Kavala gibi PKK-FETÖ sempatizanını, FETÖ’den ihraç edilmiş kişileri savunuyor, Cumhur ittifakı arasında da fitne yaratmaya çalışıyor. Onun propaganda sistemi bu… Aslında 6+HDP masasının sadık destekçisi. Her konuşması onlara hizmet amacı taşıyor.

Geçtiğimiz hafta, 2-3 ay aradan sonra yine ekranlara çıktı.15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, her milli davada uyum içinde olan ittifak birlikteliği için “AK Parti MHP’leşmemeli, MHP de AK partileşmemeli” şeklinde bir değerlendirmede bulunarak ittifak içinde ortak noktaları güçlendirmeye yönelik adımlardan alerji duyduğunu gösterdi. Art niyetli olduğunu, MHP’ye nefret beslediğini bir başka cümlesinden yine anlıyoruz.”

“GÜLEN İLE BİRLİKTE YER SOFRALARINDA YEDİĞİN YEMEKLERİN VİTAMİN ETKİSİ NE OLMUŞTUR ACABA”

Arınç’ı, Erdoğan’la dostluğunu anlattığı ifadelere de tepki gösteren Çiçek, yazısını şöyle sürdürdü:

“Diyor ki ‘Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin.’

Bu sözlerle kimi kast ettiği gayet açık. Yüzlerce askerimizin, polisimizin şehit edilmesinde azmettirici olmuş terörist Demirtaş’a özgürlük isteyen, onun PKK’lı teröristleri kutsadığı kitaplarının okunması için ekranlardan öven, senin gibi bir adamı nasıl değerlendirmek gerekiyor acaba? Bak sinsilik yaparken altında kalan yine sen oldun Bülent Arınç…

Babası ve amcaoğlu sol terör örgütleri tarafından şehit edilen Alaattin Çakıcı ‘bizim dava arkadaşımız’ olabilir de sen terörist Demirtaş ile nasıl bir dava arkadaşlığı yaşıyorsun ki onun özgürlüğü için avukatlık, onun teröristleri övdüğü kitabı için reklamcılık yapıyorsun? Senin teröristbaşı Fethullah Gülen ile birlikte yer sofralarında yediğin yemeklerin vitamin etkisi ne olmuştur acaba?

Sen kendinin PKK-FETÖ siciline bir bak, ondan sonra MHP’nin dava arkadaşları hakkında sinsilik peşinde koş…”

“BİR ELİ FETÖ’DE BİR ELİ PKK’DA…”

Bülent Arınç’ın Sinan Ateş cinayetine ilişkin sözlerine de yanıt veren Çiçek, yazısını şöyle bitirdi:

“Bülent Arınç, terör örgütü PKK ve FETÖ’ye hep sıcak mesajlar veren biri olarak, Sinan Ateş cinayeti için de “Bir yorum yapmayı çok şeyler bilsem de doğru bulmam. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem” yorumunda bulunmuş… Türk Ordusu’nun ‘Kozmik Odasına’ FETÖ’cüleri sokmuş Bülent Arınç’ı savcılık acilen çağırıp o bildiği ‘Çok şeyler’ adına sorgulamalıdır. Böyle ilişkileri olan, böyle bir siyasi profilin elbette çok şeyler bilme ihtimali vardır. Bir eli FETÖ’de, bir eli PKK’da olan biri için güçlü ihtimaldir.

Bülent Arınç öyle bir figür haline gelmiştir ki konuştuğunda ona ilk tepki gösteren AK Parti tabanı, yöneticileri, yazarları, yorumcuları olmaktadır. Bülent Arınç 6+HDP masasının borazanıdır. Onun içinde bol bol sinsilik peşindedir.”