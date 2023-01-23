Kulis faaliyetleri başladı: Milletvekillikleri 147 gün sürdü, emekli aylığı istiyorlar

2015’te düzenlenen iki genel seçim arasında görev yapan milletvekillerinin emeklilik haklarından yararlanmak için kulis faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

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Kulis faaliyetleri başladı: Milletvekillikleri 147 gün sürdü, emekli aylığı istiyorlar

Milletvekillerine tanınan emeklilik haklarından yararlanabilmek için en az iki yıl süreyle vekillik yapmak gerekiyor. Yani 7 Haziran 2015 seçimlerinde seçilip 1 Kasım 2015'te Meclis’e giremeyenler bu haktan yararlanamıyor.

Habertürk gazetesinden Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre bu dönemde 147 gün vekillik yapanlar, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasa teklifinde kendileri için düzenleme eklenmesini istiyor. Bu kapsamda kulis faaliyetlerine de başladılar. 

Haberde bu kişilerin emekli aylığıyla ilgili 'can güvenliği' esprisi yaptığı da aktarıldı:

"(...) Söz konusu eski vekiller, yaşadıkları sürece kendilerine emekli vekil aylığı verilmezken ölümleri halinde eş ve çocuklarına verilmesindeki çelişkiye dikkat çekerek, 'Can güvenliğimiz yok. Eşlerimiz için ölümüz canlı olmamızdan daha değerli' şeklinde espri yapıyorlar."

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