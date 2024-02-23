Yargıtay, AYM üyelerini hedef almıştı: Suç duyurusu işleme alınmadı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay kararları nedeniyle AYM üyelerinin haklarında suç duyurusunda bulunmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunu mevzuat gereği AYM'ye gönderdi. AYM, suç duyurusunu işleme almadı.

Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan ve Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi listesinden milletvekili seçilen Can Atalay mazbatasını aldıktan sonra avukatları tahliye için mahkemeye başvurmuş, ancak kabul edilmemişti. Hukuk yollarının tükenmesi üzerine AYM’ye başvuru sonucunda Atalay hakkında hak ihlali kararı verilmişti.

Politikyol’dan Altan Sancar’ın haberine göre; İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararı uygulamayıp Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne göndermişti. Ceza dairesi de ‘karara uymama’ kararı almış ve hak ihlali yönünde oy kullanan dokuz AYM üyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti. Bunun ardından bir kez daha AYM’ye başvuran Atalay için yeniden hak ihlali kararı verilse de bu karara da yerel mahkeme ve Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi uymamıştı. Atalay’ın milletvekilliği de hakkındaki kararın Meclis’te okutulmasıyla düşürülmüştü.

MEVZUAT GEREĞİ AYM’YE GÖNDERİLDİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, suç duyurusu dilekçesini Yargıtay başsavcılığına göndermişti. Başsavcılık konuya ilişkin bir savcı görevlendirmiş ve savcı suç duyurusu için mevzuat çalışmaya başlamıştı.

PolitikYol’un edindiği bilgilere göre mevzuat çalışması sonucunda dilekçe Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. AYM, suç duyurusuna ilişkin çalışma yürüttü ve idari karar alarak suç duyurusunu işleme almadı.

MEVZUAT NE DİYOR?

Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesi, başkan ve üyelerin görevlerinden doğan suçları için soruşturma açılmasının Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına bağlı olduğunu hüküm altına alıyor.

Buna göre haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen üyelerle ilgili soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi konusunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerekiyor. Ancak hakkında işlem yapılan üye veya üyeler görüşmeye katılamıyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, başkan, iki başkanvekili dahil 15 üyesi bulunuyor.

Can Atalay hakkındaki ihlal kararı, Anayasa Mahkemesi’nin dokuz üyesinin oy çokluğuyla alınmıştı. Çoğunluk görüşüne, beş üye karşı oy kullanmış, bir üye ise karar günü Genel Kurula mazeret bildirerek katılmamıştı.

Genel kurulun, başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması gerekiyor. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alıyor.