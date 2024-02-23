Memleket değil, rant meselesi: Tansu Çiller'in Murat Kurum'u neden desteklediği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Tansu Çiller'in Murat Kurum'u neden desteklediğini anlattı.

Gökçe, "Nedeni çok açık: Murat Kurum Bakanlığı döneminde Kilyos'ta Çiller ailesine ait bir şirketin yönetiminde olan arazinin imar planını değiştirerek, doğal SİT alanını ranta açtı" dedi.

Murat Kurum Bakanlığı döneminde Çiller ailesine ait şirketin yönetiminde olan arazinin ranta açıldığını belirten İBB'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, "İBB gereken davayı açtı ve plan değişikliği iptal edildi" dedi.

İMAMOĞLU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, bugün eski Başbakan Tansu Çiller'in Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'u destekleyeceği açıklamasına yanıt vermişti. "Onun ne için desteklediğini ben biliyorum" diyen İmamoğlu, "Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

"İBRETLİK HİKAYE"

Dr. Buğra Gökce, "İbretlik bir hikaye" diyerek şunları anlattı:

"İBB gereken davayı açtı ve plan değişikliği iptal edildi. İbretlik bir hikaye. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21 Mayıs 2020’de Çiller ailesi yönetiminde bir şirkete ait Kilyos'taki yaklaşık 30 bin metrekarelik arazinin imar planını değiştirdi. Plan değişikliği ile konut alanı olarak belirlenmiş parsel, otel yapılacak şekilde düzenlendi. 4 bin 586 metrekarelik inşaat alanı 5 kat arttırılarak 24 bin metrekareye çıkarıldı.

"SARIYET KISIRKAYA'DAKİ 60 PARSELLİK BÖLGENİN İMAR PLANLARI DEĞİŞTİRİLDİ"

Doğal sit alanı statüsündeki planın değişmesine ve ayrıcalıklı bir düzenleme yapılmasına Sayın Ekrem İmamoğlu öncülüğünde itiraz ettik. Bakanlık itirazımızı reddetse de açılan dava sonucunda 2022 yılında mahkeme planı iptal etti. Ama iş burada bitmedi. Murat Kurum yönetimindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu sefer Çiller ailesine ait araziyi de kapsayan, İstanbul Sarıyer Kısırkaya’daki 60 parsellik bölgenin imar planlarını değiştirdi. Plan değişikliği ile park, ibadet ve yol alanları azaltılırken konut, ticaret ve turizm alanları arttırıldı. 273 bin metrekareyi kapsayan alanda konut, ticaret, turizm ve günübirlik tesis alanı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı.

"PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEÇSEYDİ, MİLYONLARCA DOLARLIK BİR RANT AKTARIMI GERÇEKLEŞECEKTİ"

İBB yine Bakanlığa itiraz etti. Bakanlık itirazı reddetti. Açılan dava sonucunda mahkeme itirazı haklı görerek, plan değişikliğini iptal etti. Çiller ailesi yönetimindeki şirkete ait arazi 3'üncü derece doğal sit alanı içerisinde yer alıyor. Kritik nokta. Dava açtığımız tarihte bu arazi şirketin kredi borçlarına karşılık Halkbank'a ipotek ettirilmişti. Şayet bu plan değişikliği geçseydi, arazi değerlenecek, milyonlarca dolarlık bir rant aktarımı gerçekleşecekti. Halbuki 2019 yılında halkın görevi Sayın Ekrem İmamoğlu'na vermesiyle İstanbul'da kişilere, kurumlara, zümrelere değil 16 milyon İstanbulluya hizmet etme dönemi başladı. Rant değil, halk odaklı bir bakış açısıyla hareket edildi. Kimseye bir imtiyaz tanınmadı, ayrıcalık verilmedi. Sahilin kenarındaki kaçak yapılar nasıl yıkıldıysa, kişilere rant aktarmak için imar planı değiştirme zihniyeti de öyle yıkıldı. 31 Mart'ta İstanbul işte bu iki zihniyet arasında bir karar verecek. Çiller, olması gereken yerde tutumunu almış durumda. Aynılar aynı yerde buluştu. İnanıyorum ki 16 milyon İstanbullu da "Tam yol ileri" diyecek, İstanbul'a hizmet edenlerin yanında yerini alacak."