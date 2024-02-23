HKP, bıçak sırtı yerlerde CHP adaylarını destekleyecek

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, HKP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Av. Sait Kıran, 31 Mart seçimlerinde AKP ile CHP’nin bıçak sırtı olduğu il ve ilçelerde CHP’nin adayını destekleyeceklerini, partisinin 53 il ve 297 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını açıkladı.

Kıran, “Birincil görevimiz yüzyılın felaketi AKP’giller’den kurtulmaktır. Tüm devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever, vatansever, ülkesini seven insanların birincil görevi budur. Bu bakış açısıyla AKP ile CHP oylarının bıçak sırtı olduğu Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Antalya, Mersin, Muğla vb. illerimizde amasız, fakatsız aday göstermeyeceğiz, doğrudan CHP’nin adaylarına oy vereceğiz. Çünkü birincil görev AKP’nin iktidarının sarsılmasıdır. Mevcut yerel seçimlerde de AKP iktidarı başarıyla çıkarsa ortaçağcı faşist din devleti örgütlenmesinde alabildiğine hızlanacaktır. Bunu engellemeyiz” dedi.

Kıran açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Halkın Kurtuluş Partisi olarak 16’sı büyükşehir belediyesi, 37’si il belediyesi, 297’si ilçe belediye başkanlığı ve 24’ü ilçe belediye meclis üyeliğinde seçimlere katılıyoruz. Ranta, vurguna, hırsızlığa, yolsuzluğa bıçakla kesercesine son vermek için halkımızı Halkın Kurtuluş Partisi’ne oy vermeye çağırıyoruz.”

HKP’nin seçim vaatleri şöyle:

· Deprem değildir öldüren, Amerikan yapımı Amerikan Uşağı Parababaları İktidarlarıdır!

· 6 Şubat Kahramanmaraş faciasının faili deprem değil, AKP’giller’dir!

· Tüm şehirlerimiz acilen depreme dayanıklı hale getirilecek!

· Halkımız her mahallede kurulacak mahalle komitelerinde örgütlendirilecek!

· Yolsuzluğa ve gizliliğe izin verilmeyecek, gelir giderler halka açık olacak!

· İşsize iş bulunacak!

· Kira, ısınma, aydınlatma, su ve iletişim masrafları, gelirin 10’da birini geçemeyecek

· Beslenme masrafları, gelirin en çok 5’te birini geçemeyecek!

· Üreticiler ile tüketiciler arasındaki aracılar ortadan kaldırılacak ve kooperatifler aracılığı ile pahalılığa son verilecek!

· Şehir içi ulaşım ücretsiz olacak!

· Ücretsiz sağlık hizmeti verilecek!

· Musluklardan içilebilir sular akacak!

· 0-7 yaş çocuklarına her gün 1 litre ücretsiz süt dağıtılacak!

· Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 2 öğün ücretsiz yemek verilecek!

· Ücretsiz kreş ve öğrenci yurtları ihtiyacı 1 yıl içinde karşılanacak!

· Yarımız olan Kadınlarımız ve geleceğimiz olan Çocuklarımızı şiddet ve istismardan koruyacak her türlü önlem alınacak!

· Kadınlarımızı mağdur eden her türlü ayırımcılık engellenecek!

· Öğrenci Gençliğe karşılıksız burs verilecek; barınma, beslenme, kültür, spor ihtiyacı ücretsiz karşılanacak!

· Engelliler için şehirler engelsiz hale getirilecek!

· Bugünümüzü kuran, başımızın tacı YAŞLILARIMIZIN maddi manevi her türlü ihtiyacı karşılanacak!

· Her yaştan insana ücretsiz spor olanakları sağlanacak!

· Bilim ve sanat merkezleri kurulacak ve halkımızın aktif katılımla ücretsiz yararlanması sağlanacak!

· AKP’giller’in yok ettiği yeşil alanlar çoğaltılarak halka iade edilecek!

· Tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkılacak!

· Çevre ve doğa korunacak!

· Sokak hayvanlarına ilişkin sorunların tamamı çözülecek!

Kaynak: Gerçek Gündem