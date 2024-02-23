SOL Parti üç büyükşehirde seçimlere giriyor

Sol Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği büyükşehir belediyeleri ve ilçeleri açıkladı.

SOL Parti üç büyükşehirde seçimlere giriyor

Meclis üyelikleri seçimlerinde 81 ilde 732 ilçede pusulada olacaklarını belirten Sol Parti, "Oylar SOL Parti’ye, Oylar Devrimcilere!" ifadelerini kullandı.

Kocaeli, Sakarya ve Malatya büyükşehir belediyelerinde aday gösterecek olan Sol Parti; Çankaya, Buca, Defne, Kemalpaşa, Fatsa ve Hozat'ta da kendi adaylarıyla seçime katılacak.

Sol Parti'nin açıklamasında şunları kaydedildi:

"Belediye’nin kaynaklarını tarikata, cemaate, yandaşa, soyguncuya aktaranlara dur demek için pusulada SOL Var!

Tek kişinin değil, meclisleriyle örgütlenmiş halkın söz, yetki ve karar sahibi olacağı demokratik yerel yönetimler için pusulada SOL Var!

Kamusal mal, hizmet ve alanların sermayenin yağmasına, kamuya ait arazilerin, yapı ve hizmetlerin özelleştirilmesine ve ticarileşmesine son verilmesi için pusulada SOL Var!"

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SOL Parti 2024 Yerel Seçimleri
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