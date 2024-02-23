İYİ Parti'de toplu istifa!

Uşak İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras, sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşımda, Banaz teşkilatının yok sayıldığını öne sürerek ilçe başkanlığı görevinden ve partiden toplu istifa ettiklerini açıkladı.

Enver Aras yapmış olduğu paylaşımda siyasi etiğe sığmayan bir muameleyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"İl Genel Meclis üyesi adaylarımız ve teşkilatımızla sahada partimizin başarısı için canla başla çalışken, İl Başkanı Ayşegül Obalı’nın beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlarının bedelini biz ödemekteyiz. Banaz İYİ Parti teşkilatını yok sayarak, haber verip fikir alma nezaketini dahi göstermeden, bizim bilgimiz dışında Banaz’da farklı kişilerle oturup pazarlık yaparak adaylık teklif etmiş, olumsuz yanıt almasına rağmen ertesi gün tekrar bir araya gelinmiş ve anlaşma sağlanamayarak pazarlıkları boşa çıkmıştır, yapılan pazarlıktaki konuları biz hala bilmiyoruz. Siyasetin sermayesinin insan olduğu bilinci ve gönüllülük esasına göre yaptığımız siyasi çalışmalarımız sizler tarafından bilinmektedir."

İSTİFA ETTİLER

İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Aras, Uşak İYİ Parti İl Başkanı'nı kınadıkları dile getirerek, "Halihazırda bizler, İYİ Parti'den istifa etmiş ve her adaya eşit mesafedeyiz, kimseyi bir adaya bağlamak gibi bir niyetimiz olmadı. Arkadaşlarımız kimin Banaz’ımıza daha faydalı olacağının muhasebesini yapacak zekâdadır ve tercihlerini istedikleri aday için kullanmakta özgürdürler. Bizim herhangi pazarlık ile aday çıkarmama gibi bir işin içinde olduğumuzu söyleyenler bilsin ki; bugün benim görevlendirmiş olduğum arkadaşımız sayesinde aday başvurularını ilçe seçim kuruluna yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem