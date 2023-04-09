Yandaş medyanın hedef gösterdiği kadın konuştu: Evet CHP'liyim, kim beni yolumdan döndürebilir?

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 4 Nisan’daki Trabzon programında Yomra Kadın Üreticileri Pazarı’nda görüştüğü başörtülü kadın hakkında iktidara yakın medyada çıkan haberler üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda yalan ve iftiraları ortaya çıkararak başörtülü kadınlar üzerinden partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarını çökerttiklerini ifade etti.

Adının Özlem Şahınoğlu’nu olduğu öğrenilen kişiyi Trabzon Yomra’daki ikamet adresinde ziyaret eden Kaya, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Yomra Kadın Üreticileri Pazarını ziyaret ederek burada üretici kadınlarımız ile bir araya gelmiştik. Bu ziyaretimiz sırasında bir vatandaşımız yanımıza gelerek, Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Sayın İmamoğlu’na duyduğu sevgiyi dile getirmiş ve kendisinin de CHP seçmeni olduğunu ifade ederek desteklerini iletmişti" anımsatmasını yaptı.

Kaya, şöyle devam etti: "Yaşanan bu diyalog üzerinden yandaş medya diye tabir edilen kötülük medyasında utanmadan, ‘CHP’nin çevirdiği tiyatro ellerinde patladı’, ‘CHP muhafazakar seçmene şirin görünmek için tiyatro çeviriyor’ gibi başlıklarla yayınlar yaptılar. Hatta diyalog yaşanan kişinin CHP Marmaris İlçe Başkanlığı üyesi olan Özlem Şahinoğlu isimli kişi olduğu, kendisinin aslında kapalı olmadığı, görüntü vermek için kapandığı ve görüşmenin arından taksiye binerek uzaklaştığı yönünde çirkin ithamlarda bulundular. Biz görüntülerdeki ablamızı bulduk, kendisi Trabzon’da yaşıyor. AKP medyasının yalan ve iftiralarla algı operasyonu girişimlerini bir kez daha çökertmiş olduk.”

“BÖYLE SENARYOYLA, TİYATROYLA HİÇ İŞİMİZ OLMADI”

Özlem Şahınoğlu’nu, Trabzon Yomra’daki evinde CHP Yomra İlçe Başkanı Erol Pekşen ile birlikte ziyaret eden Ahmet Kaya görüşmede şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanımız, 4 Nisan günü Yomra’ya gelmişti. Burada Kadın Üreticileri Pazarı’nı ziyaret etmiştik. Siz de çok samimi bir yaklaşımla bizlere hoş geldin demiştiniz. Sonrasında haberlere baktığım zaman şok yaşadım. Öyle garip ifadelerle manşetler atıldı ki… Sanki sizi oraya biz getirmişiz, planlı bir organizasyon yapmışız, size bir rol vermişiz, bunu biz tezgahlamışız gibi manşetler atan; AKP yanlısı medyada haberlere rastladık. Ben şok oldum. Bu kadar samimi bir yaklaşım, CHP bir tiyatro çevirmiş gibi lanse edildi. İnanan, maalesef çok sayıda insan oldu. Çok üzüldüm. Gittiğimiz her yerde insanlar samimiyetle bizi bağrına bastı zaten. Hiç böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Anlama güçlüğü çektim. Bugüne kadar siyasetimizde böyle bir şeye hiç yer vermedik. Siyasetimiz tamamen kendimizi anlatmaya odaklı, insanlara hizmet etme anlayışına odaklı. Böyle senaryoyla, tiyatroyla, ajansla… Hiç işimiz olmadı.”

“BU AHLAKSIZLIĞI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Kaya, “Özlem Şahinoğlu diye, CHP mensubu bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız, Marmaris’te. Kendisi de bu olaydan haberdar olmuş. Şöyle bir tweet atmış, ‘Ben olmadığımız halde, benmişim gibi; kişisel verilerimi, ismimi, adresimi ve fotoğraflarımı kullanan tüm gazeteler ve haber siteleri ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.’ Hemen almışlar, montajlamışlar; sizmiş gibi servis etmişler. Ve utanmadan, ‘CHP’nin çevirdiği tiyatro ellerinde patladı’, ‘CHP muhafazakar seçmene şirin görünmek için tiyatro çeviriyor’ diye yayınlar yaptılar. Çok çirkin olmasının ötesinde, ahlaksızca. Kabul etmek mümkün değil.” dedi.

“SEMPATİ DUYDUĞUM PARTİNİN LİDERİNİ GÖRMEK İSTEDİM”

Özlem Şahınoğlu ise şunları söyledi:

“Ben Özlem Şahınoğlu. Televizyondan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’da mitingi olduğunu duydum. Ben de Trabzon’da yaşayan bir bayanım. Oğlum dedi ki, ‘Anne beraber mitinge gidelim mi?’ ‘Oğlum’ dedim, ‘12’den, 1’den sonra başım dönüyor. Oruçlu oluyorum. Mitinge gidemem’ dedim. Oğlum gitti. Ben de evde kaldım. Camlarımı silerken, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu gördüm. Sadece sempati duyduğum bir partinin liderini görmek, tanımak, onunla sohbet etmek istedim. Tüm samimiyetimle, gerçekliğimle. Eşarbımı taktım. Feracemi giydim. Aşağı indim.”

“MARMARİS’TE DEĞİL, TRABZON’DA YAŞIYORUM”

“Gittim, tanıştım. Samimi dileklerimi ilettim. Kendimi bildim bileli CHP’li olduğumu söyledim. Ancak ben bir partiye üye değilim. Trabzon’da yaşıyorum, Marmaris’te yaşamıyorum. Hayatımı burada idame ettiriyorum. Muhafazakâr olmam, CHP sempatizanı olmamla nasıl tezat duruma düşürülüyor? Bunu anlamak mümkün değil. Muhafazakâr bir bayanım ve CHP’ye oy veriyorum. Bu benim özgür iradem değil mi? Atatürk’ün bana vermiş olduğu tüm imkanları kullanma hakkına sahibim.

Ben Özlem Şahınoğlu’yum. Hiçbir tiyatroda yer almadım. Satılık değilim. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Beni hiç kimse satın almadı. Adresim belli, yerim belli, ikametgahım burada. Ne kadar süredir ben Trabzon ili Yomra ilçesinde oturuyorum, bunlar tamamen kayıtlarda mevcut. Şahsıma yapılan hakaretler için dava sürecindeyim. Ben 47 yaşındayım. Böyle bir ahlaki çöküş görmedim. Eşarbım, şahsımdan ve Allâh-u Teâlâ’dan başka kimseyi ilgilendirmez. Evet ben CHP’liyim. Kim beni yolumdan döndürebilir? Benim düşünceme kim müdahale edebilir?”

“SAYIN KILIÇDAROĞLU İNŞALLAH CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Evet, ben muhafazakârım ve bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu Allah ile benim aramda bir konu. AKP’li de değilim. AKP’ye hiçbir zaman oy vermedim. Her zaman CHP’ye oy verdim. Bundan da gurur duyuyorum. Bu kadar çirkin ithamlar, seviyesizce yorumlar, iğrenç yaftalamalar… Hiç yakışmıyor. Yazık. Yapacak bir şey yok. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu evet, kalben Cumhurbaşkanı olarak kabul ediyorum. İnşallah da öyle olacak. Yapmayın. Bunları yapmayın, yakışmıyor.”