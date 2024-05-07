Yandaş gazeteci Hadi Özışık AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı topa tuttu: Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Yerel seçimlerde AKP’nin ağır bir yenilgiye uğramasının ardından yandaş gazeteci Hadi Özışık, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı topa tuttu. Daha önce de Ankara’nın kaybedilmesinin suçlusu olarak AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı gösteren Özışık, “Senin yakanı bırakmayacağım. 30 puan fark yemişsin hala caka satıyorsun, koruma ordusuyla, çakarlı araçlarla geziyorsun. Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum bu adam hangi acil işe yetişiyor?” dedi.

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Yandaş gazeteci Hadi Özışık AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı topa tuttu: Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

2024 Yerel Seçimleri AKP için yenilgiyle sona erdi. Yenilginin ardından iktidara yakın medyada da bir dönüşüm yaşandı.

Yandaş gazeteci Hadi Özışık geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok 30 puan fark atmasının suçlusu olarak AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı göstermişti. Yandaş gazeteci Hadi Özışık'tan bir çıkış daha geldi.

Yandaş gazeteci AKP Ankara İl Başkanını suçladıYandaş gazeteci AKP Ankara İl Başkanını suçladıMedya

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Özışık, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ı topa tuttu. Özışık, “Senin yakanı bırakmayacağım. 30 puan fark yemişsin hala caka satıyorsun, koruma ordusuyla, çakarlı araçlarla geziyorsun. Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum bu adam hangi acil işe yetişiyor?”

Hadi Özışık’ın sözleri şu şekilde devam etti:

“Adam çakarlı araçla gezmeye devam ediyor. Eyy Ankara’nın il başkanı senin yakanı bırakmayacağım. Ankara’nın İl Başkanı Hakan Han Özcan, sen hangi başarıyı yakalamışsın da yüzde 30 yenilmişsin, yenilmiş de yenişmişsin 2 seçimdir. Ve hala caka satıyorsun korumalarla geziyorsun, çakarlı araçlarla dolaşıyorsun. Ben merak ediyorum, böyle koruma ordusuyla veya çakarlı araçlarla bir yere giderken gerçekten hiç mi utanmıyorsun? Yüzden 30 kaybetmişsin! Ali Yerlikaya’ya sesleniyorum; Bu adam hangi acil işe yetişmek için çakarlı araç kullanıyor, niye korunuyor? Kimse ciddiye almamış hala o koltukta oturuyor. “

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Kaynak: Gerçek Gündem

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