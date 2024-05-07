CHP lideri Özel'den 'siyasette yumuşama' sorusuna çarpıcı yanıt: 'Normalleşmeye yumuşama demeyin'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, “Cumhurbaşkanının iadeiziyareti ne zaman olacak” sorusunu, “Onu Cumhurbaşkanının kendi ekibi randevu isteyince biz bakacağız” sözleriyle yanıtladı.

Özel, basın mensuplarının “Siyasette yumuşama dönemiyle ilgili düşünceniz nedir” sorusuna ise “Normalleşmeye yumuşama demeyin” dedi.

Kaynak: ANKA