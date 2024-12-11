Ümit Özdağ'a Hakaret Davasında Karar Çıktı

Kayseri’de sosyal medya üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Y.’nin davasında karar çıktı. Mehmet Y. bin 80 TL para cezası aldı.

Ümit Özdağ'a Hakaret Davasında Karar Çıktı

Olay, geçen yıl 13 Ağustos yaşandı. Mehmet Y. (55), iddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın olduğu bir video paylaşımın altına hakaret içen ifadelerin yer aldığı bir yorum yaptı. Şikayet üzerine Mehmet Y. hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açıldı.

Ümit Özdağ'a Hakaret Davasında Karar Çıktı - Resim : 1

DAVADAN KARAR ÇIKTI

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mehmet Y. hazır bulundu. Mehmet Y., sözlerinin Özdağ'a yönelik olmadığını iddia etti. Mahkeme hakimi, Mehmet Y.'yi ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 7 bin 80 TL para cezasına çarptırdı.

Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle de hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına da karar verdi.

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Kaynak: DHA

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