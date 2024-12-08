Zafer Partisi’nin Yeni Genel Başkanı Yeniden Ümit Özdağ
Zafer Partisi’nin 2'nci Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara’da düzenledi. Kongrede tek aday olarak giren Ümit Özdağ, seçimde 769 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
Zafer Partisi’nin İkinci Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mevcut Genel Başkan Ümit Özdağ, tek aday olarak seçime girdi. Zafer Partisi’nden yapılan bilgilendirmeye göre; Özdağ, oy kullanan 769 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
Kaynak: ANKA
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