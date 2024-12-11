CHP ve MHP Arasında 'Kayyım' Zirvesi Sona Erdi: 'Verimli Bir Diyalog Oldu'

CHP ve MHP heyetleri arasında yapılacak olan ‘kayyım’ görüşmesi öncesinde ilk görüntüler geldi. CHP adına toplantıya Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi katılırken, MHP adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay katıldı.

CHP MYK, 10 siyasi partinin ortak imzasıyla kayyım uygulamasına karşı hazırlanan yasa teklifi için CHP Grup Başkanvekillerinin ve TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin, MHP’den randevu talep etmesini kararlaştırmış ve MHP'den de bu talebe olumlu yanıt gelmişti.

Zirvenin ardından iki partiden kısa bir açıklama geldi.

MESELELERİN ÇÖZÜMÜNDE 'UZLAŞMA' VURGUSU

MHP adına konuşan Grup Başkanvekili Erkan Akçay şu ifadeleri kullandı:

Başkanvekili sayın Ali Mahir Başarır Bey ve Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftçi hanımefendinin ziyaretleri gerçekleştirdi. Biz de MHP olarak misafir etmekten fevkalade memnun olduk.

Görüşmelerimizi yaptık, oldukça verimli bir diyalog olduğunu düşünüyoruz. MHP olarak da ülkemizin bütün meselelerini uzlaşmayla, sağduyu içerisinde çözülmesi gerektiğini ve gayretlerimizin bu yönde olacağını ifade ettik.

CHP’nin kanun teklifleri özelinde ifade edecek olursak, Genel Başkanımız Bahçeli’nin de yapmış olduğu basın toplantısında ifade ettiği gibi öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesi içinde ve siyasi partiler kanunu kapsamında siyasi etik kanununun çıkarılmasıyla birlikte topyekün ve kapsamlı bir değişikliğe ihtiyacımız olduğunu, TBMM’de bütün parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.

'DESTEK VERİRLERSE MUTLU OLURUZ'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları kaydetti:

Biz de bugün CHP Grubu olarak ziyaret ettik. Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanının alınabilmesi için kesin hükmün olması, kayyım atandığı takdirde de halkın seçtiği bir meclis üyesinin başkan seçilmesinin adil olduğunu söyledik. Değerlendirecekler kendi kurullarında. Destek verirlerse mutlu oluruz. Umarım Meclis’in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz.

Kaynak: Gerçek Gündem