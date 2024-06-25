Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı, Ayşe Ateş'i hedef aldı

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan, Sinan Ateş cinayeti duruşması öncesi Ayşe Ateş'i hedef aldı. Ülkü Ocakları'na iftira atıldığını öne süren Doğan, Ateş'in paylaşımını alıntılayarak "Fitne ateşiyle yolunu bulmaya çalışanlarla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" dedi.

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Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı, Ayşe Ateş'i hedef aldı

Ankara'da 30 Aralık 2022’de öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması 1 Temmuz’da görülecek.

Duruşma öncesinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından cinayetin şüphelilerinden Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Serdar Öktem ve MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz'un fotoğraflarını paylaştı.

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"YARGILANACAK OLANLAR BUNLAR"

Ateş, paylaşımında “Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız” diyerek işaret edilen “üç beş çapulcu” aşağıdaki isimler olsa gerek. Çünkü 1 Temmuz günü Sincan’da Sinan Ateş suikastine ilişkin siyasi cinayet davasında yargılanacak olanlar bunlar" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan ise açıklamalarından dolayı Ayşe Ateş'i hedef aldı.

Ülkü Ocakları'na iftira atıldığını öne süren Doğan, Ayşe Ateş'in açıklamalarını alıntılayarak "Fitne ateşiyle yolunu bulmaya çalışanlarla hesaplaşacağız" dedi.

"İFTİRACI ÇAPULCULARDAN YILACAK DEĞİLİZ"

Doğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her dönem Ülkücüye iftira atan müfteriler olmuş, yenilmiş ve isimleri de tarihin çöplüğünde kaybolmuştur. Bugün de aynısı olacaktır. İftiracı çapulculardan yılacak değiliz. Davamıza, Liderimize ve Genel Başkanımıza karşı haddini aşmaya kalkanlar, utanmadan mezar soygunculuğu yapanlar çapulcudur. Biz yarım asrı aşkındır çapulculara haddini bildiren, planlarını bozan kutlu bir davayız. Hukuku yok sayıp fitne ateşiyle yolunu bulmaya çalışanlarla asla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"

Etiketler
Sinan Ateş Ayşe Ateş Ülkü Ocakları MHP
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