Bahçeli'nin "sadece avukatlarımız katılacak" sözlerine Ayşe Ateş'ten yanıt: O hâlde ne işiniz var Sincan’da?

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Devlet Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda “Sinan Ateş” cinayetini konu alan davaya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in davası için Bahçeli geçmişte, "MHP, 1 Temmuz'daki duruşmada mutlaka hazır bulunacak" demişti.

Şimdi ise "1 Temmuz'da başlayan davaya sadece avukatlarımız katılacak. Bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır" dedi.

Bahçeli’nin 1 Temmuz’daki Sinan Ateş davasıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“1 Temmuz'da başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ilişkilendirmek için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda solda neler konuşulduğunu çok iyi biliyoruz. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Ortalıkta gezen kuklaların başlarının tahrikiyle MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmedik mi sanılıyor? MHP ile aşık atılamaz. 1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları'nı en küçük bağı ve bağlantısı olmayan bir cinayetle irtibatlandırıp suçlayanlara bu can bu bedende olduğu müddetçe hakkımı helal etmeyeceğim ya da bu dünyada ya da mahşerde hepsiyle tek tek hesaplaşacağım."

ATEŞ: O HÂLDE NE İŞİNİZ VAR SİNCAN’DA

X hesabından paylaşım yapan Ayşe Ateş, Bahçeli’nin bu sözlerine şu cevabı verdi:

"MHP, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katline ilişkin görülecek olan siyasi cinayet davasına avukatları düzeyinde katılacakmış. Peki, neden? Müşteki değiller. Sanık olmadıklarını da tekrar tekrar ifade ettiler. Eminim ki kamuoyu da benimle aynı soruyu soruyordur: O hâlde ne işiniz var Sincan’da."

Kaynak: Gerçek Gündem